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Режиссер фильма «Терминатор 2» Джеймс Кэмерон переснял финал, чтобы снять продолжение

Фильм, который стал одним из культовых произведений Джеймса Кэмерона, “Терминатор 2: Судный день” (18+), мог иметь совершенно иной финал, сообщает портал Спорт24.

Режиссер фильма «Терминатор 2» переснял финал, чтобы снять продолжение
© FBM.ru

Первая часть картины была характеризована темной и мрачной атмосферой, однако в “Судный день” режиссер умело добавил ярких боевых сцен и юмора. Взгляды зрителей на последующие части франшизы разделились.

Но если бы не резкий поворот в последний момент, история могла развиваться совсем по-другому. В концовке фильма главный герой, исполненный Арнольда Шварценеггера, погружается в раскаленную жидкость, чтобы уничтожить себя.

Изначально в финальной сцене было больше кадров, которые показывали, что судный день не наступил. Мы видели Сару, играющую с внучкой, а Джон Коннор выбирался в Сенат.

Однако продюсер фильма, Марио Кассара, уже предвкушал прибыль от будущих частей и категорически выступал против такого финала.

“В конечном итоге альтернативную концовку увидели только на коллекционных DVD – T2 Ultimate Edition, Extreme Edition и Skynet Edition. Они стали доступны лишь для настоящих поклонников”, – отмечает источник.

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