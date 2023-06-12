Как гримеры создают новые образы для кино

Вышел первый трейлер сказки «По щучьему велению»: герои перевоплощаются настолько сильно, что их практически невозможно узнать. «Вечерняя Москва» узнала у художника по пластическому гриму Алексея Черных, что сложнее — создать фантастический образ на экране или «превратить» артиста в совсем другого человека.

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— Сразу скажу, «сделать» реалистичного человека, настоящего, в кино сложнее, чем фантастическое существо. Во втором случае это абстракция: никто не знает точно, как должен выглядеть дракон или зомби. А чтобы сделать реального человека, работа должна быть чище. И ты уже за абстрактными идеями не спрячешься.

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Что главное в пластическом гриме — персонаж должен выглядеть живым, с сохраненной мимикой. Для этого мы используем специальный мягкий силикон. Этот материал применяют в хирургическом протезировании.

Некоторые думают, почему не взять сразу на роль актера нужного типажа. Зачастую берут актера за харизму, поэтому внешний образ досоздается. Или артист должен меняться внешне по ходу сюжета — потолстеть в кадре или резко состариться. Мы, допустим, меняли внешность артистам на шоу «Один в один» — они должны были изображать других артистов.

Самое сложное — превратить мужчину в женщину или наоборот, потому что разная физиология. Или изменить нос — тоже одна из труднейших задач. Да, компьютерная графика развивается, но на крупных проектах все равно используют пластический грим, реальные сценические эффекты либо совмещают это с графикой. Потому что это живее выглядит в кадре. Один из примеров хорошего пластического грима в нашем кино — грим Сергея Безрукова, сыгравшего Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой» . Он очень хорошо сделан. Это не фантастический персонаж, не Баба-яга какая-то, а человек, внешность которого всем знакома. Когда Безрукова «превращали» в Высоцкого, художники использовали силикон, тончайшие детали которого поэтапно, по частям клеили на лицо актера.

Конечно, толстый грим — это не очень удобно. Один из ярких примеров — сериал «Анжелика», на котором работал, — про девушку, которая была то худой, то толстой. Там актриса два сезона ходит в толстом пластическом гриме почти 90 процентов времени. Да, это был дискомфорт, но образ получился очень удачный. Или вот сериал «Одна за всех», где Анна Ардова играет несколько ролей, тоже построен на применении пластического грима. Материал мы распределяем особым образом, по точкам, чтобы кожа не слишком тянулась, смываем специальными средствами, маски наносим. Все-таки об актерах надо заботиться.

Сергей Безруков: спасибо, что живой

Для фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой» помог создать образ певца его сын Никита — предоставил порядка 500 архивных фотографий. Пластические гримеры сделали копию лица исполнителя роли, Безрукова, по ней — модель из пластилина, воска, на ней воссоздали нужные черты лица. Им нужно было учесть все нюансы мимики. Работу вели под лупой, тонкими скульптурными инструментами. В получившуюся форму залили силикон и создали комплект пластических деталей. На нанесение грима уходило около 4 часов — и это еще недолго по международным стандартам.

Паулина Андреева: робот лучше человека?

Актриса Паулина Андреева в сериале «Лучше, чем люди» вжилась в роль робота Арисы. Однажды она пришла на съемки усталой и уснула — этот момент гримеры использовали, чтобы с помощью силиконовой накладки сымитировать металлический скелет андроида. Это было необходимо для сцены, где героиня Паулины падает с высоты: ей «распороли» живот и сделали так, чтоб было видно внутреннее устройство робота. Еще Паулине пришлось научиться не моргать, делать так, чтобы дыхание было практически незаметно, и сменить женственную походку на четкие движения андроида.

Мария Лисовая: ну просто космос!

В фантастическом фильме Джаника Файзиева «Вратарь галактики» Мария Лисовая предстала в образе Валаи — метаморфа (оборотня. — «ВМ»). Впервые в нашем кино пластический грим наносили персонажам от макушки до пяток. Каждую смену по семь часов командой из пяти человек гримировали Лисовую, после смены по 3–4 часа разгримировывали. «В этом фильме я научилась терпеть», — говорила актриса. Сначала ей плели косички, потом «надевали лысину», затем каркас головы и обклеивали силиконовыми деталями.

Анжелика Каширина: девушка в скафандре

Главная героиня сериала «Анжелика» то худеет до 50 кг, то мгновенно толстеет до 99. Три часа уходило на то, чтобы стройную актрису сделать полной. Нужно было сохранить мимику, ямочки на щеках. С лица Анжелики сделали слепок, затем — силиконовую накладку, а по ней на каждую смену изготавливали одноразовую тонкую маску.

Никита Ефремов: толще, еще толще

Многие зрители, посмотрев четвертый сезон сериала «Содержанки», не опознали в неопрятном чиновнике Аркадии Булавкине актера Никиту Ефремова. Артист изменил манеры, голос и «потолстел» кило на 70. Пластические гримеры, замерив параметры актера, создали манекен, затем отлили по нему силиконовое туловище, которое имело застежку в виде молнии. Весил костюм 15 кг. Накладных животов у Никиты было два: один под костюм, другой для откровенных сцен. Во втором случае каждый волосок вручную крепили на реквизит.

Елена Яковлева: перчатки для Бабы-яги

В фильме «Последний богатырь» роль Бабы-яги в юности исполнила Светлана Колпакова — гримеры наделили ее крючковатым носом. А вот для возрастной колдуньи, Елены Яковлевой, придумали сложный пластический грим, дополненный париком. На руки актрисе надевали грим-перчатки. При их создании краску наносили слоями. Сначала — родинки, пятна, в конце — вены под кожей. Тот слой, что был на дне силиконовой формы, в которой перчатки отливали, потом оказывался наверху. Реквизит был многоразовый, что ускоряло процесс подготовки к смене.

Юрий Борисов: тот еще Пелевин

В 2021 году на обложке журнала Esquire появился загадочный писатель Виктор Пелевин, которого много лет никто не видел. Более того, прошла автограф-сессия, где все желающие смогли увидеть его. Вот только оказалось, что это мистификация и в роли Пелевина выступил актер Юрий Борисов. Издание проиллюстрировало так тему номера — «фейк-ньюс» (поддельные новости. — «ВМ») и то, как люди склонны им верить. Для создания образа пластический гример Алексей Ивченко использовал несколько старых фото Пелевина и свое воображение — представлял, как выглядит автор, книги которого он читал. В этом случае слепки с лица актера сделать не успели — на подготовку было дней пять.

Мариэтта Цигаль-Полищук: утром 18, вечером за 80

Мариэтте Цигаль-Полищук выпала честь сыграть актрису Фаину Раневскую. От юности до старости. Поскольку сцены снимали не в хронологическом порядке, случалось, что утром 36-летняя Мариэтта играла юную Фаину, днем — свою ровесницу, вечером — пожилую женщину. Так как комплекция героини менялась, гримеры использовали несколько разных «толщинок» — специальных накладок для увеличения объема тела. В жару Мариэтте приходилось трудно, зато осенью она в своем костюме не мерзла. Грим на лице сковывал мимику, но артистка поняла, как двигается ее героиня, и с помощью наклона головы, жестов, осанки, походки, игры глазами сумела сделать образ более цельным.

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