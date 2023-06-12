"Ешь! Твори! Люби!" - это могло бы стать девизом "В ожидании Дали"

Огонь на улицах, огонь в сердцах любящих, огонь на кухне и огонь творчества причудливо перемешались в новом испанском фильме "В ожидании Дали", режиссер Давид Пужоль. Картина, которую уже успел высоко оценить сам Гильермо дель Торо (он назвал ее "восхитительной сказкой об искусстве жизни, любви и кулинарии"), выйдет в российский прокат 15 июня.

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Пламя восстания в Барселоне в 70-х годах прошлого века вынуждает главных героев - талантливого повара моднейшего из столичных ресторанов Фернандо и его брата-бунтаря Альберто - искать укрытие где-то в тихом месте, где отголоски очередной перестройки общества не очень-то и слышны. Друг Франсуа привозит их в Кадакес - место, где как раз проживает в эти дни Сальвадор Дали. Художник вернулся на родину и периодически эпатирует местную публику. Разумеется, служит достопримечательностью - туристы в городок текут рекой и каждый мечтает прикоснуться к таланту Дали. Особенно рьяный его поклонник - Жюль - хозяин ресторанчика под названием El Surreal, интерьер которого имитирует картины Дали. Лучшая роль в фильме принадлежит Хосе Гарсиа. Мы его еще не видим, но хозяина ресторана уже ярко характеризует его дочь Лола - подружка Франсуа. Отец самодур, у него приступы гнева, он часто меняет решения. "Мы ненадолго", - говорит повар, но девушка объясняет, что папу не выдерживают и недолго...

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Папа Жюль - человек творческий по жизни - одержим идеей: Дали должен прийти в его ресторан, и тогда он будет процветать. Однако, выгоду от посещения великим Дали ресторана понимает и возлюбленная художника Гала. Не меньше 10 тысяч долларов за визит требует она, но у Жюля таких денег нет. Но на этом его невезение не заканчивается. Из ресторана бежит очередной повар, не выдержав характера начальства. И Жюлю ничего не остается, как сделать революционеров Фернандо и Альберта главными на кухне. И тут уж они устраивают свой переворот. Откуда в Испании 70-х высокая молекулярная кухня - оставим этот вопрос открытым. Но только лица у посетителей El Surreal после того, как они отведали еды шеф-повара, становятся как у ресторанного критика из мультфильма "Рататуй", когда тот вкусил кулинарный шедевр. Слава о поваре-художнике доходит и до Дали, но ...он никак не торопится прийти в ресторан.

Талант-талантом, но люди - слабы. И Лола забывает о мятежном Франсуа, влюбившись в нового шефа и его кулинарные произведения. Кипят страсти, полиция настороже, Кадакес лихорадит. Но что неприглядная реальность, когда есть надежда - в El Surreal обязательно придет сам Дали, и все изменится к лучшему.

Поразительно, но Дали крупным планом в фильме не показан ни разу. Зрителю остается дорисовывать образ художника, его лица в своем воображении, и хорошо, если он уже посмотрел к этой минуте фильм "Быть Сальвадором Дали", с момента проката которого в России еще не прошло и месяца. Тогда лицо и образ Бена Кингсли, потрясающе сыгравшего Дали, переносятся и на фильм Пужоля. И мало кто вспомнит, что сам Пужоль пять лет назад, в 2018 году, выпускал документальный фильм "Сальвадор Дали. В поисках бессмертия". А, если вспомнит, то поймет, что сам режиссер всю жизнь проживает "в ожидании Дали", то есть того момента, когда невероятный талант, нечто высшее, появится и решит все проблемы, и отодвинет все распри. И можно будет наслаждаться жизнью, вкушая и смакуя, как гурман тщательно выбранные блюда. Дали - как божественное, высшее, как одержимость чем-то, что придумал себе сам, но во что свято веришь.

Простые человеческие радости и горести, и их взаимосвязь с искусством, судя по всему, и растрогали сердце Гильермо дельТоро, да и любого, менее и более просвещенного зрителя не оставят равнодушным.