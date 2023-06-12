Как хоррор "Нечто. Монстр из глубин" пытается нас испугать

Свой новый хоррор "Нечто. Монстр из глубин" (в оригинале The Tank) новозеландский режиссер Скотт Уокер ("Мерзлая земля") снял по собственному сценарию и начал его, в общем, неплохо.

© Российская Газета

Хотя снималось все в Новой Зеландии с ее космическими пейзажами, действие автор разместил в Америке. Будни мирного семейства - Бена (Мэтт Уилан), Жюль (Люсиан Бьюкенен) и их дочки Реи (Зара Наусбаум) - нарушает приход адвоката: он сообщает, что мать Бена, которую все считали безумной, завещала ему дом в Орегоне на берегу океана. Семья потрясена новостью: мать давно, еще в 60-е годы, погибла при неясных обстоятельствах, а о принадлежащем ей доме они ничего не слышали. Завязка интригует: развитие действия может таить много сюрпризов.

Видео дня

И вот герои уже рулят по шикарным калифорнийским дорогам, предвкушая эти сюрпризы. Карта ведет, однако, в лесную чащу - сюрпризы могут оказаться неприятными. В заросшем мхом и пылью заколоченном доме давно никто не живет, в нем нет ни света, ни воды, зато задняя дверь выходит на дивный тихоокеанский пляж - семейство в восторге.

Режиссер снабжает свой фильм всем привычным, безошибочно действующим арсеналом ужастиков, и надо сказать, делает это умело и эффективно: прибрежный пейзаж выбран такой, что мурашки по коже, музыка Макса Аруджа исправно нагнетает саспенс даже на пустом пока месте, кадры затемненные, мрачные, саундрек переполнен стереоскрипами и долби-тресками, отдаленное уханье сигнализирует опытному зрителю, что место явно гиблое. Сигнализирует зрителю, но не семейству: жена, конечно, вздрагивает, ребенок вскрикивает, зато муж спокоен - мол, все под контролем. И даже найденная им в заросшем мхом подвале, задуманном как резервуар для подачи в дом воды, гигантская, омерзительная на вид личинка вызывает у любознательной Жюль только чисто научный интерес - она вспомнила, что училась на ветеринарном, и отважно занялась изучением биологического феномена.

Старые альбомы, запыленные фото на стенах, дневники погибшей матери - эти свидетели давно канувших в Лету жизней на секунды возвращают нас в прошлое: кадры вирированные, как на древних дагерротипах. На них красивая женщина иных времен - вся в белом. Лицо и умное, и безумное одновременно: ясно, что рядом, за кадром, что-то происходит, ее напугавшее. И тогда мы вспомним самое начало фильма, где некий мужчина спускается в некий подвал, и оттуда начинают раздаваться страшные вопли - на него напало нечто темное, липкое и невнятное…

Таким образом, все свои козыри фильм храбро выложил на экран с первых же кадров, и нам остается ждать, когда это страшное нападет на беспечное семейство. Ожидание затягивается, что подогревает интригу. Появится риелторша с благой вестью: какой-то богач хочет купить у семьи весь этот приморский участок за огромные деньги. Сделка хороша, семья уже предвкушает безбедную жизнь на свалившееся с неба состояние. Ничего этого, конечно, не будет, - но не потому, что богач передумал.

Прошла уже половина фильма, и он продолжает занимать наше воображение, что уже знак качества: ужас разлит в самой атмосфере кадра, в операторских ракурсах и светотени, в ритмах монтажа, в звуковом дизайне. Ужас пока безотчетный и потому особенно ужасный, но предстоит самое трудное испытание для любой интригующей нас загадки: авторы должны найти такую разгадку, такую развязку, такое объяснение тайнам, которые не станут для зрителя разочарованием, и финал выдержит заданный на старте уровень. Такое случается в жанре хорроров очень редко. Даже знаменитый сериал "Остаться в живых" (Lost), от которого было невозможно оторваться на протяжении нескольких сезонов, к финалу резко сдувался, как проколотый воздушный шарик, настолько никчемной оказывалась разгадка.

Увы, эта опасность не миновала и новозеландских авторов: начав резво и резко, к финалу они не сумели вырваться из круга хорошо знакомых и потому уже не страшных штампов с осклизлыми чудищами, боевые ресурсы которых останутся нам неизвестными. Монстр на этот раз кажется на редкость стандартным, хотя и омерзительным - разработанный легендарной студией компьютерных эффектов Питера Джексона Weta Workshop, обеспечившей монстрами такие фильмы, как "Властелин колец" и "Аватар", он не вызовет у опытного зрителя каких-то новых ощущений - рычит, скалится, истекает слюнями, а кажется, что гора родила мышь.