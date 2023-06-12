Актриса Джуно Темпл назвала дату выхода третьего «Венома»
Третья часть «Венома» может выйти на экраны 3 октября следующего года. Об этом передает Variety со ссылкой на слова актрисы Джуно Темпл.
Темпл сыграет одну из главных героинь в фильме, однако примерить экранный образ она пока не успела. Съемки «Венома-3» еще не стартовали и находятся на стадии подготовки.
Режиссером проекта стала Келли Марсел. Она известна по двум предыдущим частям франшизы, в которых выступила в качестве продюсера и сценариста. В роли режиссера Марсел попробует себя впервые.
Оператором нового «Венома» стал Фабиан Вагнер. Зрители знает его по «Лиге справедливости», «Шерлоку» и «Игре престолов». Сюжет киноленты пока остается неизвестным.