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Актриса Джуно Темпл назвала дату выхода третьего «Венома»

Третья часть «Венома» может выйти на экраны 3 октября следующего года. Об этом передает Variety со ссылкой на слова актрисы Джуно Темпл.

Актриса Джуно Темпл назвала дату выхода третьего «Венома»
© Слово и Дело

Темпл сыграет одну из главных героинь в фильме, однако примерить экранный образ она пока не успела. Съемки «Венома-3» еще не стартовали и находятся на стадии подготовки.

Режиссером проекта стала Келли Марсел. Она известна по двум предыдущим частям франшизы, в которых выступила в качестве продюсера и сценариста. В роли режиссера Марсел попробует себя впервые.

Оператором нового «Венома» стал Фабиан Вагнер. Зрители знает его по «Лиге справедливости», «Шерлоку» и «Игре престолов». Сюжет киноленты пока остается неизвестным.

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