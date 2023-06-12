Актриса Джуно Темпл назвала дату выхода третьего «Венома»

Третья часть «Венома» может выйти на экраны 3 октября следующего года. Об этом передает Variety со ссылкой на слова актрисы Джуно Темпл.

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Темпл сыграет одну из главных героинь в фильме, однако примерить экранный образ она пока не успела. Съемки «Венома-3» еще не стартовали и находятся на стадии подготовки.

Режиссером проекта стала Келли Марсел. Она известна по двум предыдущим частям франшизы, в которых выступила в качестве продюсера и сценариста. В роли режиссера Марсел попробует себя впервые.