$82.64+0.5589.01+0.97

Зази Битц не вернется к роли Домино в «Дэдпуле 3»

Многие из актёров первых двух частей «Дэдпула» вернутся к своим ролям в триквеле, но всё же не все. В недавнем интервью актриса Зази Битц, сыгравшая Домино, рассказала, что не появится в третьей части.

Зази Битц не вернется к роли Домино в «Дэдпуле 3»
© Чемпионат.com

Почему актрису, которая полюбили зрители, не пригласили в триквел, неизвестно.

Ну, на самом деле меня нет в «Дэдпуле 3», поэтому я не знаю, что они делают. Я предполагаю, что они, вероятно, взяли какую-то паузу. Я очень жду фильм и в предвкушении.

В «Дэдпуле 3» сыграют Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а ещё к своим ролям вернутся Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Каран Сони и другие. Снимет ленту Шон Леви.

Премьера ленты состоится 8 ноября 2024 года. Она станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители