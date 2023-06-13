3 лучших фильма с Сергеем Маковецким

Сегодня известный российский актер театра и кино Сергей Маковецкий отмечает юбилей – народному артисту страны исполняется 65 лет.

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Кинокарьера Сергей началась в далеком 1982-ом году. За более чем 30 лет актер снялся в культовых картинах режиссера Алексея Балабанова "Брат 2" и "Жмурки", в не менее нашумевшем сериале "Ликвидация", фильме "Макаров" и многих других лентах.

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Маковецкий был отмечен приличным количеством наград. В их числе премии "Ника", "Овен", "Золотой Орел". В 1992-ом году мужчину признают заслуженным артистом России, а в 1994-ом – лучшим драматическим актером Европы.

Фильмы с участием Сергея Маковецкого, которые стоят вашего внимания, – в материале "Рамблер".

"Три истории" (1997)

Кинолента посвящена трем криминальным новеллам с не поддающимися логике мотивами. Одна история повествует о скромном работящем мужчине по фамилии Тихомиров, который в ходе встречи с товарищем становится участником рокового события. Следующая новелла рассказывает зрителю о жестокой и равнодушной сотруднице больницы – однажды она убивает мать, отказавшуюся от своего ребенка. Третий герой – сварливый мужчина в возрасте, который однажды умирает от рук соседского ребенка.

Всех действующих лиц объединяет одно: никто и не предполагал, что они могут совершить убийство.

"72 метра" (2004)

Два офицера Военно-морского флота Петр и Иван служат на подводной лодке уже не первый год. Мужчины совершают очередной выход в море для проведения боевых плановых учений. Все проходит спокойно до тех пор, пока учебная ракета не приземляется на дно и не пробуждает морскую мину, которая не давала о себе знать со времен Второй мировой войны. По трагической случайности она взрывается у борта подводной лодки и топит ее.

"Русская игра" (2007)

В центре сюжета – итальянский карточный жулик высшего класса Лукино Форца. Однажды к мужчине заявляются его многочисленные кредиторы и заставляют подписать закладную на все имущество, которым он владеет. Требование следующее: если до оговоренного срока хитрец не соберет всю сумму, которую он задолжал, его сдадут полиции и отправят в тюрьму. Для разрешения сложившейся ситуации Лукино отправляется в Россию, где планирует выиграть всю необходимую ему сумму.