$82.64+0.5589.01+0.97

3 лучших фильма с Сергеем Маковецким

Сегодня известный российский актер театра и кино Сергей Маковецкий отмечает юбилей – народному артисту страны исполняется 65 лет.

3 лучших фильма с Сергеем Маковецким
© РИА Новости

Кинокарьера Сергей началась в далеком 1982-ом году. За более чем 30 лет актер снялся в культовых картинах режиссера Алексея Балабанова "Брат 2" и "Жмурки", в не менее нашумевшем сериале "Ликвидация", фильме "Макаров" и многих других лентах.

Видео дня

Маковецкий был отмечен приличным количеством наград. В их числе премии "Ника", "Овен", "Золотой Орел". В 1992-ом году мужчину признают заслуженным артистом России, а в 1994-ом – лучшим драматическим актером Европы.

Фильмы с участием Сергея Маковецкого, которые стоят вашего внимания, – в материале "Рамблер".

"Три истории" (1997)

Кинолента посвящена трем криминальным новеллам с не поддающимися логике мотивами. Одна история повествует о скромном работящем мужчине по фамилии Тихомиров, который в ходе встречи с товарищем становится участником рокового события. Следующая новелла рассказывает зрителю о жестокой и равнодушной сотруднице больницы – однажды она убивает мать, отказавшуюся от своего ребенка. Третий герой – сварливый мужчина в возрасте, который однажды умирает от рук соседского ребенка.

Всех действующих лиц объединяет одно: никто и не предполагал, что они могут совершить убийство.

"72 метра" (2004)

Два офицера Военно-морского флота Петр и Иван служат на подводной лодке уже не первый год. Мужчины совершают очередной выход в море для проведения боевых плановых учений. Все проходит спокойно до тех пор, пока учебная ракета не приземляется на дно и не пробуждает морскую мину, которая не давала о себе знать со времен Второй мировой войны. По трагической случайности она взрывается у борта подводной лодки и топит ее.

"Русская игра" (2007)

В центре сюжета – итальянский карточный жулик высшего класса Лукино Форца. Однажды к мужчине заявляются его многочисленные кредиторы и заставляют подписать закладную на все имущество, которым он владеет. Требование следующее: если до оговоренного срока хитрец не соберет всю сумму, которую он задолжал, его сдадут полиции и отправят в тюрьму. Для разрешения сложившейся ситуации Лукино отправляется в Россию, где планирует выиграть всю необходимую ему сумму.

5 фильмов про отпуск, которые помогут отдохнуть, не выходя из дома

Экранизация пьесы Николая Гоголя "Игроки".

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители