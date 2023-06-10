5 фильмов про отпуск, которые помогут отдохнуть, не выходя из дома

Лето – пора моря, тепла и отпусков. Летом каждому из нас хочется больше проводить времени на природе и меньше работать. Однако отнюдь не каждый может позволить себе отдых в течение всех трех летних месяцев.

© Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Если вы из тех, чей отпуск еще не скоро, но расслабиться хочется как можно скорее, посвятите один из вечеров фильмам про отдых. Разумеется, они не заменят полноценное путешествие, но точно помогут голове отдохнуть и настроят на позитивный лад.

Видео дня

Подробнее о кинолентах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

"Ешь, молись, люби", 2010

Комедийная мелодрама с Джулией Робертс в главной роли повествует историю писательницы Элизабет Гилберт. Однажды героиня понимает, что проживает не свою жизнь. В попытках оправиться от тяжелого развода девушка отправляется в путешествие по миру, чтобы заново познакомиться с собой и разобраться в своих желаниях.

"Притворись моей женой", 2011

Дэнни знакомится с привлекательной Палмер и на свою беду рассказывает ей о своей жене и тяготах семейной жизни. Вот только никакой жены у Дэнни нет, а Палмер уже не терпится с ней познакомиться. Тогда герой просит свою коллегу Кэтрин притвориться его супругой. Но к чему это приведет?

"Римские свидания", 2014

Кадр из фильма "Римские свидания"

Мэгги отправляется в отпуск в Италию вместе со своей взбалмошной дочкой Саммер. Но отдых принимает совсем неожиданный поворот: героине предстоит не только разбираться с причудами трудного подростка, но и со своим экс-возлюбленным Лукой, который намерен вернуть Мэгги.

"Куда ты пропала, Бернадетт?", 2019

Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"

С виду у Бернадетт идеальная жизнь: она успешный архитектор и живет в прекрасном доме с дочкой и любимым мужем. Но в один день Бернадетт исчезает: героиня отправляется на край света, чтобы разобраться в себе.

"Мальчишник в Вегасе", 2009