Почему фильм «Проверка на дорогах» был запрещен в СССР
Военный фильм «Проверка на дорогах» не прошел цензуру во времена СССР.
Журналисты рассказали, почему кинолента режиссера Алексея Германа не понравилась чиновникам.
Фильм «Проверка на дорогах» был снят в 1971 году, однако на экранах появился только в 1986. Сюжет киноленты основан на реальных событиях 1942 года, которые происходили в оккупированной фашистскими войсками Псковской области. Персонажи фильма выживали как могли: одни предавали родину, а другие сражались с врагом до конца.
В съемки «Проверки на дорогах» постоянно вмешивались представители власти, из-за чего картину пришлось переделывать трижды.
В итоге сценарная редколлегия заявила, что в фильме «искажен образ героического советского народа» и картину запретили в СССР, пишет Sport24. Киноленту удалось реабилитировать только спустя 15 лет.