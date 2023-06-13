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Почему фильм «Проверка на дорогах» был запрещен в СССР

Военный фильм «Проверка на дорогах» не прошел цензуру во времена СССР.

Почему фильм «Проверка на дорогах» был запрещен в СССР
© Слово и Дело

Журналисты рассказали, почему кинолента режиссера Алексея Германа не понравилась чиновникам.

Фильм «Проверка на дорогах» был снят в 1971 году, однако на экранах появился только в 1986. Сюжет киноленты основан на реальных событиях 1942 года, которые происходили в оккупированной фашистскими войсками Псковской области. Персонажи фильма выживали как могли: одни предавали родину, а другие сражались с врагом до конца.

В съемки «Проверки на дорогах» постоянно вмешивались представители власти, из-за чего картину пришлось переделывать трижды.

В итоге сценарная редколлегия заявила, что в фильме «искажен образ героического советского народа» и картину запретили в СССР, пишет Sport24. Киноленту удалось реабилитировать только спустя 15 лет.

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