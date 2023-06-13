Почему фильм «Проверка на дорогах» был запрещен в СССР

Фильм «Проверка на дорогах» был снят в 1971 году, однако на экранах появился только в 1986. Сюжет киноленты основан на реальных событиях 1942 года, которые происходили в оккупированной фашистскими войсками Псковской области. Персонажи фильма выживали как могли: одни предавали родину, а другие сражались с врагом до конца.