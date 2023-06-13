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Названа дата премьеры сиквела комедии "Добро пожаловать в семью"

Продолжение криминальной комедии "Добро пожаловать в семью" режиссера Владимира Зинкевича выйдет в российских кинотеатрах в начале ноября.

Названа дата премьеры сиквела "Добро пожаловать в семью"
© Кадр из фильма "Добро пожаловать в семью"

О завершении съемок картины "Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя" сообщили ТАСС в пресс-службе компании Arna Media во вторник.

"Компания Arna Media завершила съемки криминальной комедии "Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя" режиссера и сценариста Владимира Зинкевича. В кино - 2 ноября 2023 года", - сообщили в пресс-службе.

"Повар из Неаполя" стал сиквелом фильма 2022 года. В продолжении к своим ролям вновь вернулись Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева и Вячеслав Морозов. Также в фильме снялись Игорь Ясулович, шоумены Дмитрий Красилов и Торнике Квитатиани и блогер Керя.

По словам режиссера картины Владимира Зинкевича, в продолжении он решил затронуть тему итальянской мафии. Создатели пригласили на съемки итальянского актера Алессандро Демченко. Он исполнит роль шеф-повара ресторана "Везувий", за который по сюжету будут бороться представители итальянской мафии и российского криминального мира.

"Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя" - это первый производственный проект компании Arna Media, занимающейся дистрибьюцией независимого зарубежного и российского кино. Съемки сиквела проходили в Минске и продлились 28 дней. Интерьер ресторана "Везувий" построили в павильонах киностудии "Беларусьфильм".

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