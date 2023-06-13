$82.64+0.5589.01+0.97

3 напряженных триллера про близнецов

Есть особый сорт фильмов, которые посвящены двум похожим друг на друга как две капли воды героям. Как правило, после появления одного из них в жизни второго начинают происходить странные, а иногда и пугающие события.

3 напряженных триллера про близнецов
© Кадр из фильма "Двуличие"

Подборка фильмов для тех, кто любит поломать голову над неординарным сюжетом, в материале "Рамблера".

Видео дня

"Двуличие" (2005)

Кадр из фильма "Двуличие"

Главный герой, молодой успешный фотограф Матиас, получает извещение о смерти матери. Когда он приходит к юристу за оглашением завещания, мужчина обнаруживает… себя. Точнее, своего брата-близнеца по имени Том, который похож на него абсолютно всем. Даже возлюбленная героя не может отличить их друг от друга. Матиас решает восполнить утраченные годы и подружиться с внезапно объявившимся родственником. Однако все складывается не лучшим образом: сын Матиаса сближается с близнецом и отдаляется от родного отца, и в целом герою начинает казаться, что брат слишком уж настойчиво вмешивается в его жизнь.

3 хоррора про жуткие особняки и их обитателей

"Двуличный любовник" (2017)

Кадр из фильма "Двуличный любовник"

29-летняя бывшая модель Хлоя продолжительное время жалуется на сильные боли в животе. На очередном приеме гинеколог девушки советует ей обратиться к психиатру, так как спазмы, возможны, вызваны психосоматикой. Так героиня попадает к симпатичному и обаятельному специалисту Полю, начинает регулярно посещать его сеансы и постепенно влюбляется в него. Чувство оказывается взаимным, молодые влюбленные съезжаются. Все складывается наилучшим образом до тех пор, пока Хлоя случайно не встречает двойника Поля. Удивительно, но незнакомец также оказывается психотерапевтом. Заинтригованная девушка записывается к нему на прием под чужим именем и узнает, что это брат-близнец Поля, и зовут его Луи.

"Спокойной ночи, мамочка" (2022)

Кадр из фильма "Спокойной ночи, мамочка"

Мать двоих близнецов Элиаса и Лукаса возвращается домой после косметической операции на лице. Мальчиков внешний вид женщины настораживает: лицо обмотано в бинты, видны только рот и глаза. Поведение тоже вызывает беспокойство: мама будто бы демонстративно игнорирует Лукаса, а с Элиасом, наоборот, общается очень даже тепло. К тому же, она старается проводить время в уединении: закрывается у себя в комнате с занавешенными окнами, пьет вино, срывается по пустякам. Однажды она даже поднимает руку на одного из мальчиков, и дети начинают думать, что их настоящая мать никогда бы так не поступила.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители