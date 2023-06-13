3 напряженных триллера про близнецов

Есть особый сорт фильмов, которые посвящены двум похожим друг на друга как две капли воды героям. Как правило, после появления одного из них в жизни второго начинают происходить странные, а иногда и пугающие события.

© Кадр из фильма "Двуличие"

Подборка фильмов для тех, кто любит поломать голову над неординарным сюжетом, в материале "Рамблера".

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"Двуличие" (2005)

Кадр из фильма "Двуличие"

Главный герой, молодой успешный фотограф Матиас, получает извещение о смерти матери. Когда он приходит к юристу за оглашением завещания, мужчина обнаруживает… себя. Точнее, своего брата-близнеца по имени Том, который похож на него абсолютно всем. Даже возлюбленная героя не может отличить их друг от друга. Матиас решает восполнить утраченные годы и подружиться с внезапно объявившимся родственником. Однако все складывается не лучшим образом: сын Матиаса сближается с близнецом и отдаляется от родного отца, и в целом герою начинает казаться, что брат слишком уж настойчиво вмешивается в его жизнь.

"Двуличный любовник" (2017)

29-летняя бывшая модель Хлоя продолжительное время жалуется на сильные боли в животе. На очередном приеме гинеколог девушки советует ей обратиться к психиатру, так как спазмы, возможны, вызваны психосоматикой. Так героиня попадает к симпатичному и обаятельному специалисту Полю, начинает регулярно посещать его сеансы и постепенно влюбляется в него. Чувство оказывается взаимным, молодые влюбленные съезжаются. Все складывается наилучшим образом до тех пор, пока Хлоя случайно не встречает двойника Поля. Удивительно, но незнакомец также оказывается психотерапевтом. Заинтригованная девушка записывается к нему на прием под чужим именем и узнает, что это брат-близнец Поля, и зовут его Луи.

"Спокойной ночи, мамочка" (2022)

Кадр из фильма "Спокойной ночи, мамочка"