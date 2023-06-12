3 хоррора про жуткие особняки и их обитателей

Фильмы про заселение в таинственные мистические дома словно стали отдельным поджанром ужасов. Подборка кинокартин с уже традиционным для хорроров построением сюжета – в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "Синистер"

"Синистер" (2012)

Главная героиня фильма, автор детективных романов Эллисон, переезжает со своей семьей в дом, в котором однажды произошла жуткая трагедия: все жильцы, кроме одной девочки, были убиты. Последняя, в свою очередь, после инцидента пропала, и никто ее с тех пор не видел.

При въезде в новое пристанище женщина случайно обнаруживает на чердаке кинопленки, которые связаны с совершенным здесь преступлением и, кажется, могут раскрыть его подробности. Впоследствии оказывается, что в этом доме убили не одну семью, а несколько. Причем все происшествия связаны друг с другом, и каждый раз исчезал один ребенок. Пока героиня разбирается с мистическими тайнами, ее сына начинают одолевать ночные кошмары.

"Обитель теней" (2017)

Роуз перевезла своих детей из Великобритании с США. Они поселились в доме, в котором она провела все свое детство – внушительных размеров старинное поместье. Однако при первом же взгляде на него изнутри стало понятно, что он был брошен своими хозяевами внезапно: как будто бы они бежали от кого-то или чего-то. Женщина просит детей не обращать внимание на обстановку, не задумываться о неизвестном прошлом и начать строить счастливую жизнь на новом месте.

В начале все складывается благополучно, жизнь идет своим спокойным чередом. В какой-то момент мать заболевает, начинает чувствовать себя значительно хуже. Все понимают, что исход будет грустным. Роуз, тем временем, обращается к старшему сыну с просьбой присматривать за братьями и сестрой после ее смерти. Когда трагический день наступает, дети хоронят мать на территории поместья. Совсем скоро им придется об этом пожалеть.

"Увиденное и услышанное" (2021)

Кадр из фильма "Увиденное и услышанное"

1979 год. Главная героиня Кэтрин Клэр переживает кардинальные перемены в жизни: девушка вынуждена переехать из уже полюбившегося ей Манхэттена в небольшой тихий городок. Идет она на это ради своего любимого мужа по имени Джордж, который получил в местном колледже должность преподавателя истории искусств, и искренне рад этому обстоятельству.