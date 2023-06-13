Мультсериалы "Союзмультфильма" покажут во Вьетнаме

"Исторически пути России и Вьетнама знают периоды сближения, в том числе и в культурной сфере. Это нашло свое отражение в ряде национально окрашенных отсылок в популярных произведениях двух стран. Уверена, наше сотрудничество будет плодотворным и мультсериалы "Союзмультфильма" найдут новых поклонников во Вьетнаме", - привели в пресс-службе слова Слащевой.