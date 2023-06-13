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Мультсериалы "Союзмультфильма" покажут во Вьетнаме

Анимационные сериалы "Ну, погоди! Каникулы" и "Енотки" киностудии "Союзмультфильм" покажут в эфире крупного спутникового детского телеканала K+KIDS во Вьетнаме.

Мультсериалы "Союзмультфильма" покажут во Вьетнаме
© Кадр из мультфильма "Ну, погоди! Каникулы"

Также проекты станут доступны в приложении K+ для просмотра онлайн, сообщили журналистам в пресс-службе киностудии во вторник.

"Анимационные сериалы "Ну, погоди! Каникулы" и "Енотки" в августе и сентябре появятся в эфире крупного спутникового детского телеканала K+KIDS, а также в приложении K+ для просмотра онлайн. Соответствующее соглашение о дистрибуции заключили представители "Союзмультфильма" и компании Vietnam Satellite Digital Television Company Limited (VSTV)", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, на прошедшем в Хошимине международном кинорынке Telefilm Vietnam киностудия представила несколько проектов, которые также вызвали интерес местных компаний.

Среди них полнометражный мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив", мультсериалы "Приключения Пети и Волка", "Монсики", "Тайны Медовой Долины", "Ну, погоди! Каникулы". Ранее "Союзмультфильм" уже заключил соглашение о дистрибуции в рамках вьетнамской ОТТ платформы FPT Telecom своих проектов "Тайна Медовой Долины", "Приключения Пети и Волка", "Простоквашино", "Пиратская школа" и "Капитан Кракен".

"Исторически пути России и Вьетнама знают периоды сближения, в том числе и в культурной сфере. Это нашло свое отражение в ряде национально окрашенных отсылок в популярных произведениях двух стран. Уверена, наше сотрудничество будет плодотворным и мультсериалы "Союзмультфильма" найдут новых поклонников во Вьетнаме", - привели в пресс-службе слова Слащевой.

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