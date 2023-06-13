Фестиваль "Докер" позовет в глубь нашего сознания

IX международный кинофестиваль "Докер" пройдет с 23 июня по 2 июля в московском киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта КАРО. Он показывает самые актуальные образцы авторского документального кинематографа.

© Кадр из фильма "Цифровое бессмертие"

За десять дней фестиваля зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство будут показаны в нашей стране впервые. Фильмы этого года - призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие.

Кадр из фильма "Святая дилемма"

Фестиваль состоит из двух основных конкурсных программ - полный и короткий метр, - по итогам которых Международное жюри и зрители вручат призы в 7 номинациях. Параллельно состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье "Док Терапия", все сеансы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами. Особенностью фестиваля этого года стало расширение программы отечественного кино "Док Станция", которая представит 15 неординарных историй, снятых в разных регионах страны. По итогам зрительского голосования будет выбран победитель и в этой программе.

Откроется фестиваль премьерой конкурсной драмы "Святая дилемма" о двойной жизни католического священника, который решает взять судьбу в свои руки и открыть миру секрет, хранимый долгие годы. Правда вынуждает его уйти с религиозной службы, но прихожане не хотят его отпускать и просят баллотироваться в мэры своего городка.

"Святая дилемма" - документальный вариант "Молодого папы". На "Докере" состоится российская премьера ленты, после показа - обсуждение с авторами.

Всего в главной конкурсной программе - 10 фильмов из Армении, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Китая, России, США и Центральноафриканской Республики, которые будут показаны в России впервые.

Среди хедлайнеров - премьера фильма "Последний теплоход" Ильи Желтякова о таинственном путешествии огромного судна по саамским погостам, поморским деревням и военным гарнизонам, расположенным на берегах морей Северного Ледовитого океана. Морская тема продолжится в филигранно выстроенной греческой ленте "Дозор", повествующей о военных, охраняющих от пиратов суда, проходящие вблизи сомалийского побережья. "Долгая дорога домой" - пронзительная китайская история о трех поколениях, живущих в одном доме, но в разных мирах. Философская притча "Ландшафт" передаст напряженную атмосферу одной из областей Армении, а итальянская драма "После моста" расскажет о судьбе раздавленной горем женщины, которой придется найти в себе силы, чтобы научиться жить заново и примириться с болью, которую нанес миру ее сын. Впервые на фестивале будет представлен фильм из Центральноафриканской республики, - "Горькие дни" расскажут о судьбе китайского прораба и местного рабочего, которые оказываются втянутыми в водоворот событий во время строительства банка. Отношения и ожидания сплетаются в сложную сеть, опутывающую молодую иранку из фильма "Судьба", ее семью и друзей, а фильм становится окном в современный Иран. Также в программе премьера отечественной ленты "Сцена за сценой" Артура Соколова, в которой цирковые артисты с экзотическими животными колесят по заснеженным дорогам Сибири. Завершит показы основного конкурса утонченная черно-белая картина из США от номинантки на Оскар Элиссы Мирцей "Наталия" о 29-летней девушке, которая, в противовес герою "Святой дилеммы", решает посвятить жизнь служению богу, оставляя позади беззаботную студенческую жизнь.

Во второй по значимости конкурсной программе фестиваля - конкурсе короткого метра - можно будет увидеть 10 лаконичных и выразительных работ из Бангладеш, Китая, Кубы, Франции, Португалии и Турции. Россию в конкурсе представляют фильмы "Ева" Ольги Смирновой, "Фиолетовая страна" Михаила Горобчука и "Цифровое бессмертие" Никиты Аниськина.

Кадр из фильма "Цифровое бессмертие"

Картины из секции "Док Терапия" позволят порассуждать на тему душевного здоровья. Герои фильмов поделятся своими эмоциональными навыками в решении ментальных проблем. Итальянская кинолента "Исправление" расскажет об участниках реабилитационной программы для преступников, которые благодаря психотерапии решаются попросить прощения у родственников своих жертв за совершенные когда-то преступления. Отборщики фестиваля держат руку на пульсе науки и технологий и вместе с героями швейцарского фильма "Таблетки счастья" размышляют о фармакологической стороне психотерапии и о том, можно ли купить счастье в аптеке. По статистике до 20 процентов недавно родивших женщин во всем мире впадает в глубокую депрессию. "Разбуди меня в полночь" - интимный портрет молодой мамы, погружающейся в это болезненное состояние. "Мы им доверяем" - отечественная лента, которая впервые так близко затрагивает страшную тему жертв сексуального насилия. Главные героини ленты делятся своими личными историями о пережитом ужасе, рассказывают, как они справляются с психологическими травмами и помогают понять, как научить ребенка с детства выстраивать свои интимные границы и защищать себя.

Закроется фестиваль 2 июля премьерой детективного триллера Юлии Бобковой "Беглецы". В центре внимания - отважный отец, который готов на все ради дочерей.

Параллельно с кинопоказами пройдут профессиональные дискуссии: восприятие звука и особенности работы звукорежиссеров и композиторов в неигровом кино; мастерство режиссеров монтажа; ошибки системы обучения и нехватка талантов; будущее авторского дока и вызовы, которые стоят перед режиссерами и продюсерами сейчас, - эти и другие волнующие темы будут подняты во время открытых встреч, круглых столов и мастер-классов.

Отдельное место в деловой программе фестиваля займет дискуссия "Искусственный интеллект vs кино", которая будет организована в содружестве с многопрофильной группой ИТ-компаний "ЛАНИТ". Нейросети создают запоминающиеся картины и необычные стилизации, яркие постеры и лаконичные логотипы, пишут сценарии и генерируют диалоги, чистят звуковые дорожки от посторонних шумов и монтируют трейлеры несуществующих кинолент, раскрашивают старые пленки и рекомендуют фильмы по запросу. Какой вызов современные информационные технологии бросают кинематографу? Как изменится индустрия кино с приходом нейропомощников во все сферы производства? Все это неизбежное будущее или временная мода? На эти и другие вопросы будут искать ответы специалисты по искусственному интеллекту, разработчики программ, режиссеры монтажа и звукорежиссеры, журналисты, изучающие нейросети.