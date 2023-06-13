57-й фестиваль в Карловых Варах наградит Викандер и МакГрегора

57-й международный кинофестиваль в Карловых Варах наградит Президентским почетным призом за вклад в киноискусство актеров Эвана МакГрегора и Алисию Викандер. Обе звезды прилетят на фестиваль, чтобы представить свои новые работы в фильмах "Подстрекательница" и "Ты поешь громко, а я еще громче".

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Шотландский актер, режиссер и продюсер Эван МакГрегор - лауреат "Золотого глобуса", премий "Эмми", двух наград Европейской киноакадемии. В новом фильме "Ты поешь громко, а я еще громче" он играет в партнерстве со своей дочерью Кларой - она тоже станет гостьей фестиваля.

Шведская актриса и продюсер Алисия Викандер предстанет в главной роли британской исторической драмы "Подстрекательница", ее партнер по фильму - Джуд Лоу. Этот фильм режиссера Карима Айнуза основан на романе Элизабет Фримантл "Гамбит королевы" и был показан в конкурсной программе 76-го Каннского кинофестиваля. Картина рассказывает о последней жене своенравного Генриха VIII Екатерине Парр.