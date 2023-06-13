Владелец дома из фильмов о Гарри Поттере пожаловался на фанатов франшизы

«Я не против. Гарри Поттер — это потрясающе. Но ты приходишь домой с работы, а они все стоят у тебя под дверью. Это просто безумие. Мы знали, какой дом мы покупаем, но нам не сказали, что фанаты будут здесь целый день, каждый день», — пожаловался он.