Владелец дома из фильмов о Гарри Поттере пожаловался на фанатов франшизы
В Великобритании владелец дома, в котором снимали фильмы о Гарри Поттере, пожаловался на фанатов, которые не дают его семье спокойно жить. Об это сообщает The Sun.
Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, рассказал журналистам издания, что к его дому каждый день приходят «странные» фанаты «Гарри Поттера».
«Иногда к нам приходят люди в слезах. Это странно. Приходят и дети, и взрослые. Некоторые одеваются в костюмы персонажей и воссоздают сцены из «Гарри Поттера» у нас на газоне. Однажды кто-то пытался перелезть через забор. Тогда мы сказали: «Боже мой, не делайте этого!», — поделился владелец дома.
Мужчина отметил, что члены его семьи стараются быть любезными с незваными гостями, и даже переставляют машины, чтобы фанаты франшизы могли сделать хорошие фотографии на фоне их дома.
«Я не против. Гарри Поттер — это потрясающе. Но ты приходишь домой с работы, а они все стоят у тебя под дверью. Это просто безумие. Мы знали, какой дом мы покупаем, но нам не сказали, что фанаты будут здесь целый день, каждый день», — пожаловался он.
В фильме юный волшебник Гарри Поттер жил на Прайвет-драйв, 4 со своими родственниками Дурслеями в выдуманном городке Литтл-Уингинг в Суррее. На самом деле, съемки проходили в доме на тупике в Брэкнелле, в английском графстве Беркшир.
Ранее сообщалось, что в Лондоне выставили на продажу дом Гарри Поттера.