Карен Шахназаров признался, что не считает кино искусством

"Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века - Леонадо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков. Так же с кино", - отметил Шахназаров.