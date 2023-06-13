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Карен Шахназаров признался, что не считает кино искусством

Сейчас кино в мировом изобразительном искусстве находится на уровне наскальной живописи, то есть на самом "начале начал", сказал в интервью kp.ru режиссер Карен Шахназаров.

Карен Шахназаров признался, что не считает кино искусством
© Газета.Ru

"Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века - Леонадо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков. Так же с кино", - отметил Шахназаров.

Режиссер уточнил, что кино появилось чуть более 100 лет назад и сейчас находится в зачатке.

"Наверное, через тысячу лет кино дойдет до уровня высокого искусства", - предположил Шахназаров.

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