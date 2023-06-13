Disney перенесла выход семи фильмов Marvel

Компания Disney неожиданно объявила о серьёзных изменениях в графике выхода своих будущих картин. Почти все блокбастеры студии отодвинули на год вперёд: сильнее всех здесь пострадали фильмы Marvel. Так, Disney выпустит «Дэдпула 3» на полгода раньше, а вот на «Мстителей» авторы потратят дополнительный год.