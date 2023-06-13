5 культовых поцелуев в кино, которые дались актерам очень нелегко

Некоторые романтические сцены в фильмах выглядят так нежно, страстно и чувственно, что становятся по-настоящему культовыми. Но для того, чтобы снять такой поцелуй иногда актерам приходится очень потрудиться: личные взаимоотношения и прочие преграды мешают нормальной работе.

© Кадр из фильма

Зрители были уверены: у этих актеров точно что-то было за кадром, так гармонично они смотрелись вместе. Но на деле Патрик едва выносил Грей: она смеялась невпопад, срывая дубли, а, если девушку критиковали, убегала и плакала.

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Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

Суэйзи даже просил вырезать сцены поцелуев, но режиссер объяснил, что они необходимы. Партнерам потребовалось больше десяти дублей, чтобы достоверно сыграть чувства.

Эмма Уотсон и Руперт Гринт

Кадр из фильма

Долгожданный поцелуй Рона и Гермионы стал настоящим испытанием для актеров: к моменту съемок восьмой части «Гарри Поттера» они знали друг друга почти десять лет, воспринимали родными людьми. Сближаясь, Эмма и Руперт начинали хохотать и никак не могли взять себя в руки.

Актер признался, что ощущения были ужасными, словно он целует родную сестру.

Вивьен Ли и Кларк Гейбл

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

Эта культовая сцена из «Унесенных ветром» заставила актрису понервничать. Во-первых, Вивьен не хотела даже приближаться к Кларку, потому что ее раздражала непунктуальность партнера и его заносчивость. Во-вторых, чтобы досадить артистке, Кларк пообедал салатом с луком, Вивьен едва сдерживала слезы, нежно обнимая партнера по съемкам.

Мерил Стрип и Дастин Хоффман

Кадр из фильма

Во время съемок «Кларк против Кларка» Дастин постоянно злился на партнершу: его раздражало, что Мерил меняла сценарий, настаивала своем видении истории и героини. Постоянно ссорящиеся актеры едва могли прикоснуться друг к другу, а целоваться обоим было по-настоящему неприятно. Но звезды доказали, что они — настоящие профессионалы, а фильм получил 5 статуэток «Оскар».

Тоби Магуайр и Кирстен Данст

Кадр из фильма

Сцена из «Человека-паука» стала настоящим феноменом: ее пародировали, повторяли, ей вдохновлялись. При этом Тоби вспоминал, что висеть вниз головой во время поцелуя было очень некомфортно: у актера кружилась голова, а вода, имитирующая дождь, затекала в его нос, мешая дышать.

Кирстен же, очарованная происходящим, постоянно хихикала, смазывая дубли. Позже актер вспоминал культовый поцелуй вверх ногами с ужасом.

Райан Гослинг и Рейчел Макадамс

Кадр из фильма

Еще один поцелуй под дождем даже получил несколько премий за лучшую романтическую сцену. Во время просмотра «Дневника памяти» кажется, что Райан и Рейчел были без памяти влюблены друг в друга, ведь сыграть такую страсть почти невозможно.