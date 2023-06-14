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Джейсон Стэйтем возглавит новых «Неудержимых»

21 сентября, на день раньше мирового релиза, в российский прокат выходит экшен-комедия «Неудержимые 4».

Джейсон Стэйтем возглавит новых «Неудержимых»
© Кадр из фильма «Неудержимые 3»

Эстафета лидера отряда самых опасных наемников в мире переходит от Сильвестра Сталлоне к Джейсону Стэйтему.

Для «Слая» четвертая часть «Неудержимых» станет последней, а центральным персонажем франшизы станет Ли Кристмас в исполнении Стэйтема.

Актерский состав четвертого фильма пополнился новыми актёрами: к франшизе присоединились Энди Гарсиа («Гнев человеческий»), Меган Фокс («Трансформеры»), Ико Уайс («Рейд», «Звёздные войны: Пробуждение») и рэпер 50 Cent («План побега 2»).

Вместе с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне, звездами грядущего экшена по-прежнему остаются Рэнди Кутюр и Дольф Лундгрен.

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