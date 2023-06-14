Джейсон Стэйтем возглавит новых «Неудержимых»

21 сентября, на день раньше мирового релиза, в российский прокат выходит экшен-комедия «Неудержимые 4».

© Кадр из фильма «Неудержимые 3»

Эстафета лидера отряда самых опасных наемников в мире переходит от Сильвестра Сталлоне к Джейсону Стэйтему.

Для «Слая» четвертая часть «Неудержимых» станет последней, а центральным персонажем франшизы станет Ли Кристмас в исполнении Стэйтема.