Джейсон Стэйтем возглавит новых «Неудержимых»
21 сентября, на день раньше мирового релиза, в российский прокат выходит экшен-комедия «Неудержимые 4».
Эстафета лидера отряда самых опасных наемников в мире переходит от Сильвестра Сталлоне к Джейсону Стэйтему.
Для «Слая» четвертая часть «Неудержимых» станет последней, а центральным персонажем франшизы станет Ли Кристмас в исполнении Стэйтема.
Актерский состав четвертого фильма пополнился новыми актёрами: к франшизе присоединились Энди Гарсиа («Гнев человеческий»), Меган Фокс («Трансформеры»), Ико Уайс («Рейд», «Звёздные войны: Пробуждение») и рэпер 50 Cent («План побега 2»).
Вместе с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне, звездами грядущего экшена по-прежнему остаются Рэнди Кутюр и Дольф Лундгрен.