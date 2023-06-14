Названа дата выхода нового фильма "Чужой"
Новый фильм из франшизы "Чужой" выйдет на экраны 16 августа 2024 года.
Скудные сведения о проекте Alien: Romulus заставляют западную прессу ломать голову, что означает "Ромул" (если это вообще что-то означает) - отсылка к имени основателя и первого царя Рима или название планеты во вселенной "Звездного пути".
О сюжете картины нет достоверных сведений, которые помогли бы предположить, станет новая часть "мягкой" перезагрузкой франшизы или будет продолжать историю.
Также отмечается молодость актерского состава - Кэйли Спэни ("Разрабы", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Изабелла Мерсед, Арчи Рено ("За пивом!"), Спайк Ферн ("Солнце мое"). В режиcсерском кресле - Федерико Альварес ("Не дыши"), а Ридли Скотт значится продюсером.