Названа дата выхода нового фильма "Чужой"

Новый фильм из франшизы "Чужой" выйдет на экраны 16 августа 2024 года.

© Российская Газета

Скудные сведения о проекте Alien: Romulus заставляют западную прессу ломать голову, что означает "Ромул" (если это вообще что-то означает) - отсылка к имени основателя и первого царя Рима или название планеты во вселенной "Звездного пути".