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Названа дата выхода нового фильма "Чужой"

Новый фильм из франшизы "Чужой" выйдет на экраны 16 августа 2024 года.

Названа дата выхода нового фильма "Чужой"
© Российская Газета

Скудные сведения о проекте Alien: Romulus заставляют западную прессу ломать голову, что означает "Ромул" (если это вообще что-то означает) - отсылка к имени основателя и первого царя Рима или название планеты во вселенной "Звездного пути".

О сюжете картины нет достоверных сведений, которые помогли бы предположить, станет новая часть "мягкой" перезагрузкой франшизы или будет продолжать историю.

Также отмечается молодость актерского состава - Кэйли Спэни ("Разрабы", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"), Изабелла Мерсед, Арчи Рено ("За пивом!"), Спайк Ферн ("Солнце мое"). В режиcсерском кресле - Федерико Альварес ("Не дыши"), а Ридли Скотт значится продюсером.

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