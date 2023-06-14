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Режиссер «Логана» снимет фильм по «Звездным войнам»

В апреле во время Дня «Звёздных войн» Lucasfilm объявила, что Джеймс Мэнголд, снявший «Логана», выступит постановщиком новой части «Звёздных войн», в которой расскажут про первых джедаев.

Режиссер «Логана» снимет фильм по «Звездным войнам»
© Чемпионат.com

Недавно режиссёр внёс некоторую ясность в свой фильм. Это будет история не о первых джедаях, а о первых людях, почувствовавших Силу в принципе.

Итак, когда я упомянул Кэти о своей идее вернуться назад — действительно далеко назад — я был удивлён, что это вызвало у неё и других в Lucasfilm интерес. Я хочу быть частью саги, но не хочу ограничивать себя лором вселенной. Как-то я спросил, можем ли мы создать что-то вроде «десяти заповедей Силы». Своего рода это история происхождения того, как Силу нашли, пытались её обуздать.

Пока что даже Мэнголд не знает, когда начнутся съёмки картины. Что уж говорить про дату выхода.

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