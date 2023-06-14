Режиссер «Логана» снимет фильм по «Звездным войнам»

Итак, когда я упомянул Кэти о своей идее вернуться назад — действительно далеко назад — я был удивлён, что это вызвало у неё и других в Lucasfilm интерес. Я хочу быть частью саги, но не хочу ограничивать себя лором вселенной. Как-то я спросил, можем ли мы создать что-то вроде «десяти заповедей Силы». Своего рода это история происхождения того, как Силу нашли, пытались её обуздать.