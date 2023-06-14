Названа дата российской премьеры "Жанны Дюбарри"

Фильм "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry) с ранее опальным Джонни Деппом в роли Людовика XV выйдет в российский прокат 20 июля.

По сюжету куртизанка из низших слоев общества влюбляется и влюбляет в себя короля. Он делает ее официальной фавориткой, что вызывает скандал при дворе.