Названа дата российской премьеры "Жанны Дюбарри"
Фильм "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry) с ранее опальным Джонни Деппом в роли Людовика XV выйдет в российский прокат 20 июля.
Релиз проводит кинопрокатная компания Russian World Vision при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.
Напомним, фильм открывал Каннский кинофестиваль в мае и удостоился оваций публики.
Режиссер ленты - Майвенн, она играет и Жанну Дюбарри (Жанну Вобернье).
По сюжету куртизанка из низших слоев общества влюбляется и влюбляет в себя короля. Он делает ее официальной фавориткой, что вызывает скандал при дворе.
В ролях также: Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Паскаль Грегорри.