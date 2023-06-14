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Названа дата российской премьеры "Жанны Дюбарри"

Фильм "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry) с ранее опальным Джонни Деппом в роли Людовика XV выйдет в российский прокат 20 июля.

Релиз проводит кинопрокатная компания Russian World Vision при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

Напомним, фильм открывал Каннский кинофестиваль в мае и удостоился оваций публики.

Режиссер ленты - Майвенн, она играет и Жанну Дюбарри (Жанну Вобернье).

По сюжету куртизанка из низших слоев общества влюбляется и влюбляет в себя короля. Он делает ее официальной фавориткой, что вызывает скандал при дворе.

В ролях также: Пьер Ришар, Ноэми Львовски, Паскаль Грегорри.

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