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Историческая драма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом выйдет в российский прокат 20 июля

Историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях выйдет в российский прокат 20 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision, которая выпустит ленту при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

Драма "Жанна Дюбарри" с Деппом выйдет в российский прокат 20 июля
© Газета.ру

В центре истории Жанна Вобернье — молодая женщина из рабочего класса, использующая свой интеллект и очарование, чтобы вверх по социальной лестнице. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей. Благодаря их отношениям к королю возвращается уже угасший за долгие годы правления вкус к жизни.

Не подозревая о ее статусе куртизанки, властитель приглашает Жанну во дворец в Версаль, где ее приезд возмущает двор. Постепенно Жанна становится одной из самых влиятельных женщин Франции и главной фавориткой короля. Но его приближенным не нравится влияние Жанны, и они начинают плести опасные интриги против нее.

Мировая премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где «Жанна Дюбарри» была выбрана фильмом открытия.

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