Вышел трейлер мультфильма Disney и Pixar "Элио"

В промо-ролике показали, как мальчика по имени Элио похитили пришельцы, как одного из представителей Земли.

На межгалактическом суде его приняли за правителя планеты, но когда мальчик опроверг эту информацию, ему захотели стереть память. Тогда ему пришлось представиться лидером Земли, чтобы отвечать за планету на судебном процессе.