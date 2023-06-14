Вышел трейлер мультфильма Disney и Pixar "Элио"
На официальном YouTube-канале киностудии Pixar появился трейлер мультфильма "Элио", которого похитили инопланетяне, ошибочно приняв за лидера Земли.
В промо-ролике показали, как мальчика по имени Элио похитили пришельцы, как одного из представителей Земли.
На межгалактическом суде его приняли за правителя планеты, но когда мальчик опроверг эту информацию, ему захотели стереть память. Тогда ему пришлось представиться лидером Земли, чтобы отвечать за планету на судебном процессе.
Постановкой проекта займется мультипликатор Эдриан Молина ("Тайна Коко", "Я краснею"). Главных героев озвучили актеры Америка Феррера, Брэд Гэррет и Джамила Джамил.
Премьера картины запланирована на 1 марта 2024 года.
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