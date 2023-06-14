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Принц Уильям появился на премьере документального фильма со своей тетей

Принц Уэльский и герцогиня Эдинбургская посетили показ фильма "Человек-носорог", проводившийся организацией United for Wildlife. В документальном фильме рассказывается о подготовке рейнджеров для работы в дикой природы и об опасностях, с которыми они сталкиваются. Об этом пишет People.

Принц Уильям появился на премьере документального фильма со своей тетей
© Газета.Ru

Кенсингтонский дворец сообщил, что супруга принца Эдварда, которая проявляет большой интерес к защите дикой природы, была "рада присоединиться к принцу Уэльскому на мероприятии".

В фильме рассказывается об Антоне Мзимбе, южноафриканском рейнджере, который был убит торговцами дикими животными в июле 2022 года.

Принц Уильям, который общался с Мзимбой за несколько месяцев до его смерти, встретился с его сестрой перед просмотром фильма.

Принц Уильям сказал на мероприятии: "Убийство Антона Мзимбы является суровым напоминанием о ежедневных опасностях, с которыми сталкиваются все рейнджеры по всему миру, защищая мир природы от международных преступных организаций, которые стремятся незаконно нажиться на дикой природе. Я горжусь тем, что его жизнь и наследие получили признание в фильме "Человек-носорог".

Софи, герцогиня Эдинбургская, продолжала выполнять королевские обязанности несмотря на трагический инцидент, который произошел с ней недавно. Полицейский мотоцикл, сопровождавший герцогиню Эдинбургскую в Лондоне в прошлом месяце, сбил насмерть 81-летнюю женщину.

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