Джеймс Ганн раскрыл главные отличия между Marvel и DC

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн дал большое интервью подкасту Inside of You with Michael Rosenbaum, который ведёт его друг Майкл Розенбаум (Лекс Лютор из «Тайн Смолвиля»). В нём постановщик, который работал над «Стражами Галактики» в Marvel, рассказал о разнице между двумя супергеройскими вселенными.