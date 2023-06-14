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Джеймс Ганн раскрыл главные отличия между Marvel и DC

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн дал большое интервью подкасту Inside of You with Michael Rosenbaum, который ведёт его друг Майкл Розенбаум (Лекс Лютор из «Тайн Смолвиля»). В нём постановщик, который работал над «Стражами Галактики» в Marvel, рассказал о разнице между двумя супергеройскими вселенными.

Джеймс Ганн раскрыл главные отличия между Marvel и DC
© Чемпионат.com

По словам режиссёра, в Marvel практически нет традиционных супергероев вроде Человека-паука — тех, кто скрывает свою личность под маской и ведёт двойную жизнь. В то время как в DC таких героев множество: и у каждого из них своя история, которую нужно учитывать.

В DC есть некий фэнтезийный элемент, потому что в это вселенной преобладают не только супергерои. Например, Супермен и Кларк Кент. Для меня это два разных персонажа, и мне нужно найти способ иметь дело с совершенно разными личностями в самом приземлённом формате.

Кроме того, Ганна впечатляют и города вселенной DC — Смолвиль, Метрополис, Готэм и многие другие локации, которых нет в реальном мире. Возможность создавать и проектировать целые города куда больше привлекает постановщика, нежели воссоздание привычных мест вроде Нью-Йорка в Marvel.

Ближайшим фильмом постановщика станет «Супермен: Наследие». Картина выйдет 11 июля 2025 года и запустит новую киновселенную DC.

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