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Составлен топ-5 фильмов режиссера Говорухина

14 июня 2023 года исполняется 5 лет со дня смерти известного отечественного режиссера, народного артиста Российской Федерации Станислава Говорухина. Кинематографист скончался 14 июня 2018 года.

Составлен топ-5 фильмов режиссера Говорухина
© Волгоградская правда

ФАН составил рейтинг лучших фильмов кинорежиссера Станислава Говорухина. В топ-5 вошла кинолента «Место встречи изменить нельзя», которая рассказывает о рабочих буднях сотрудников Московского уголовного розыска Глеба Жиглова и Владимира Шарапова. Главные роли в фильме исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин.

Особе место в фильмографии режиссера занимает его дебютный полнометражный фильм «Вертикаль». Лента повествует о героическом восхождении на Ор-Тау. В главной роли Владимир Высоцкий.

Еще одним фильмом, заслуживающим внимания, называется кинокартина «Десять негритят», снятая по мотивам одноименного детективного романа Агаты Кристи. В съемках участвовало много известных актеров, в том числе Владимир ЗельдинАлексей Жарков, Ирина Терещенко и другие.

Также в топ-5 включены «Пираты XX века». В создании этой киноленты Станислав Говорухин участвовал в качестве сценариста. Фильм показал противостояние советских моряков и разбойников.

Наконец в число лучших фильмов Станислава Говорухина включен «Ворошиловский стрелок». В центре сюжета кинокартины пенсионер, который отомстил злоумышленникам, надругавшимся над его внучкой. Главную роль сыграл Михаил Ульянов.

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