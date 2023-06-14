«Барби», «Оппенгеймер» и «Черепашки-ниндзя» могут провалиться в прокате

Если SAG-AFTRA не удовлетворит свой интерес в переговорах и не перезаключит контракты с голливудскими студиями, то 30 июля члены профсоюза выйдут на пикеты. Именно в это время должна начаться активная фаза рекламы фильмов «Барби», «Оппенгеймер и мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Но если актёры и другие люди из индустрии выйдут бастовать, то им будет не до маркетинга новых блокбастеров.