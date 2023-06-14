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«Барби», «Оппенгеймер» и «Черепашки-ниндзя» могут провалиться в прокате из-за забастовки

Грядущая забастовка голливудских актёров может помешать продвижению трёх важных летних блокбастеров — «Барби», «Оппенгеймера» и «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов». Забастовку вознамерился организовать профсоюз SAG-AFTRA, в который входят голливудские актёры, артисты озвучки, ведущие и представители других творческих профессий.

«Барби», «Оппенгеймер» и «Черепашки-ниндзя» могут провалиться в прокате
© Чемпионат.com

Если SAG-AFTRA не удовлетворит свой интерес в переговорах и не перезаключит контракты с голливудскими студиями, то 30 июля члены профсоюза выйдут на пикеты. Именно в это время должна начаться активная фаза рекламы фильмов «Барби», «Оппенгеймер и мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Но если актёры и другие люди из индустрии выйдут бастовать, то им будет не до маркетинга новых блокбастеров.

Забастовка Гильдии сценаристов США уже спровоцировала массу переносов съёмок новых проектов, в результате крупные студии уже сдвинули даты премьер своих флагманских проектов. Какие ещё последствия породит возможная забастовка SAG-AFTRA, пока неизвестно.

«Барби» и «Оппенгеймер» должны выти в мировой прокат 21 июля. А премьера мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» намечена на 4 августа.

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