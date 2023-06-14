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Питер Джексон поучаствует в создании новых фильмов по «Властелину колец»

Продюсеры Warner Bros. Discovery Майкл Де Лука и Пэм Эбди, отвечающие за развитие фильмов и сериалов компании, недавно посетили Питера Джексона в Новой Зеландии. Они обсудили с постановщиком трилогии «Властелина колец» будущее бренда и «восстановили связи студии с режиссёром оригинальных фильмов франшизы».

Питер Джексон поучаствует в создании новых фильмов по «Властелину колец»
© Чемпионат.com

Судя по всему, речи о возвращении Джексона к режиссуре «Властелина колец» пока не идёт. Ранее постановщик уже изъявлял желание как минимум быть в курсе развития бренда после того вклада, который он внёс в адаптации произведений Джона Толкина.

Напомним, что в начале 2000-х Джексон выпустил трилогию «Властелин колец», а в середине 2010-х состоялась премьера трилогии «Хоббит». Шесть картин собрали в мировом прокате около $ 6 млрд и 17 «Оскаров». Судя по всему, киностудия учла это желание и Джексон выступит как минимум консультантом будущих экранизаций.

О работе над новыми фильмами по «Властелину колец» Warner Bros. объявила в конце февраля. Студия заключила долгосрочный контракт с Embracer Group на создание как минимум нескольких картин по культовой вселенной. Что это будут за фильмы и кто их поставит, пока неизвестно.

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