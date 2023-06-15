Вышел русский трейлер мультфильма "Элио" от студии Pixar

Опубликован дублированный трейлер фантастического мультфильма "Элио" от студии Pixar и Disney. Премьера - 1 марта 2024 года.

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Главный герой - неуверенный в себе мальчик по имени Элио. Его мама оказывается сотрудницей ведомства, которое первым получает сигнал от инопланетян. По ошибке представители внеземных цивилизаций решают, что Элио - лидер планеты. И похищают его.

Судя по трейлеру, парня ждет много неожиданных приключений, ну а зрители могут рассчитывать на ярких и необычных персонажей.