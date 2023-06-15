Сериал "Укрытие" с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон

Сериал "Укрытие" (Silo) с Ребеккой Фергюсон ("Дюна") продлен Apple TV+ на второй сезон. Первый вышел на сервисе 5 мая.

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В основу сценария легла одноименная книга Хью Лоуи. Укрытие - это бункер, в котором на 144 уровнях живет около 10 тысяч человек, в этом обществе есть мэр, шериф и четкое разграничение обязанностей, контроль рождаемости и признаки тоталитаризма.