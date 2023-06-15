Сериал "Укрытие" с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон
Сериал "Укрытие" (Silo) с Ребеккой Фергюсон ("Дюна") продлен Apple TV+ на второй сезон. Первый вышел на сервисе 5 мая.
В основу сценария легла одноименная книга Хью Лоуи. Укрытие - это бункер, в котором на 144 уровнях живет около 10 тысяч человек, в этом обществе есть мэр, шериф и четкое разграничение обязанностей, контроль рождаемости и признаки тоталитаризма.
По какой причине люди оказались под землей, неизвестно, но мир снаружи погиб - за происходящим следят через камеру. Иногда в силу различных причин смельчаки выходят наружу по собственному желанию.
В сериале также снимаются: Тим Роббинс, Иэн Глен, Уилл Пэттон, Коммон, Харриет Уолтер, Эви Нэш.