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Сериал "Укрытие" с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон

Сериал "Укрытие" (Silo) с Ребеккой Фергюсон ("Дюна") продлен Apple TV+ на второй сезон. Первый вышел на сервисе 5 мая.

Сериал "Укрытие" с Ребеккой Фергюсон продлили на второй сезон
© Российская газета

В основу сценария легла одноименная книга Хью Лоуи. Укрытие - это бункер, в котором на 144 уровнях живет около 10 тысяч человек, в этом обществе есть мэр, шериф и четкое разграничение обязанностей, контроль рождаемости и признаки тоталитаризма.

По какой причине люди оказались под землей, неизвестно, но мир снаружи погиб - за происходящим следят через камеру. Иногда в силу различных причин смельчаки выходят наружу по собственному желанию.

В сериале также снимаются: Тим Роббинс, Иэн Глен, Уилл Пэттон, Коммон, Харриет Уолтер, Эви Нэш.

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