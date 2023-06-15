$84.32+0.6891.07+0.68

Индийский боевик «Патхан. Схватка со смертью» выйдет в России 13 июля

Компания «НМГ Кинопрокат» совместно с Indian Films выпустила трейлер фильма «Патхан. Схватка со смертью». В ролике можно увидеть много эпичных сцен со стрельбой и рукопашным боем.

В центре сюжета ленты оказывается Патхан, харизматичный и опытный спецагент, который получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу.

Роль Патхана в ленте исполнил Шахрух Хан, Джима сыграл Джон Абрахам. Также с ними сыграли Дипика Падуконе, Димпл Кападиа и другие.

Премьера в кинотеатрах России состоится 13 июля.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители