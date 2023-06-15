Компания «НМГ Кинопрокат» совместно с Indian Films выпустила трейлер фильма «Патхан. Схватка со смертью». В ролике можно увидеть много эпичных сцен со стрельбой и рукопашным боем.

В центре сюжета ленты оказывается Патхан, харизматичный и опытный спецагент, который получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу.

Роль Патхана в ленте исполнил Шахрух Хан, Джима сыграл Джон Абрахам. Также с ними сыграли Дипика Падуконе, Димпл Кападиа и другие.