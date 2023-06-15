Кино недели: "В ожидании Дали"

Сегодня в российский прокат вышла комедийная мелодрама испанского режиссера Давида Пужоля под названием "В ожидании Дали".

© Кадр из фильма "В ожидании Дали"

"Рамблер" расскажет, почему стоит обратить на нее внимание.

Видео дня

Сюжет

1974-й год. В центре сюжета два брата и по совместительству повара, которые скрываются от преследования после участия в массовых беспорядках. Они принимают решение на время затаиться в небольшом уютном городке под названием Кадакес, расположенном на берегу Средиземного моря. Именно здесь, начиная с 1930-е годов, жил и писал картины великий испанский художник Сальвадор Дали.

Живописный полуостров как нельзя лучше подходит амбициозным героям, желающим и дальше творить гастрономические произведения искусства. Так, братья устраиваются на работу к местному ресторатору Джулсу – истинному поклоннику Дали. Мужчина из года в год ожидает художника в своем заведении, но, к сожалению, заманить звездного посетителя никак не получается. Однако пополнение команды двумя одаренными профессионалами своего дела вселяет в него надежду.

Актерский состав

Кадр из фильма "В ожидании Дали"

В съемках картины приняли участие известные испанский актеры. Хосе Гарсия, к примеру, снимался во многим хорошо знакомых "Иллюзии обмана" и "Маленьких секретах большой компании", Иван Массаге – в сериале "Ковчег" и нашумевшей "Платформе". Компанию им составил не менее талантливый Пако Тоус, которого вы можете знать по роли Москвы в культовом "Бумажном доме" и телесериалу "Чума".

Также в картине появятся Николя Казале ("Бюро"), Клара Понсо ("Подводная лодка"), Поль Лопес ("Ночью и днем"), Вики Пенья ("Танцы под звездами") и... российская актриса Варвара Бородина. Девушка исполнила роль Кристины в нашумевшем сериале "Молодежка". Помимо этого, ее можно увидеть в "Русских горках" и "Алиби".

Атмосфера

Кадр из фильма "В ожидании Дали"

Фильм обещает быть легким, интересным, ироничным и притягательным. Захватывающие дух виды, интригующая сюжетная линия, энергичные творческие главные герои и вкусные блюда захватят внимание зрителей и оставят после себя приятные впечатления.

Хронометраж