Харрисон Форд был рад вернуться к образу Индианы Джонса

Сегодня прошла голливудская премьера приключенческого фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». На красной ковровой дорожке Харрисон Форд признался, что ему было очень приятно снова сыграть знаменитого археолога и охотника за сокровищами. Ещё актёр заявил, что давно мечтал снять фильм об Индиане Джонсе, где события бы развивались к концу его жизненного пути.