Харрисон Форд был рад вернуться к образу Индианы Джонса

Харрисон Форд был рад вернуться к образу культового Индианы Джонса
Сегодня прошла голливудская премьера приключенческого фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». На красной ковровой дорожке Харрисон Форд признался, что ему было очень приятно снова сыграть знаменитого археолога и охотника за сокровищами. Ещё актёр заявил, что давно мечтал снять фильм об Индиане Джонсе, где события бы развивались к концу его жизненного пути.
По словам Форда, Джеймс Мэнголд создал отличный сценарий. Харрисон подчеркнул, что он точно больше не вернётся к образу Индианы Джонса.
Это было очень приятно. Я всегда хотел снять фильм об Индиане Джонсе ближе к концу его жизни.
Пятая часть «Индианы Джонса» расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера, который хочет изменить мир по своему усмотрению.
Лента выйдет в прокат 28 июня, однако официально до России она не доберётся.