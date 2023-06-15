"Союзмультфильм": Волк и Заяц из "Ну, погоди!" были приятелями

"Союзмультфильм": герои мультфильма "Ну, погоди!" Волк и Заяц были приятелями, а не жертвой и преследователем
Киностудия "Союзмультфильм" в этом месяце отпраздновала свое 87-летие. В честь этого события ее представители раскрыли kp.ru секреты знаменитого мультфильма "Ну, погоди!", первый выпуск которого вышел в 1969 году.
В киностудии уточнили, что мультфильм изначально появился в качестве одной из зарисовок пилотного выпуска "Веселой карусели". Перед его авторами поставили задачу отразить в картине тему того, что "нельзя обижать маленьких".
"Многие сегодня пытаются искать аналогии с сериалом "Том и Джерри", но сюжет "погоня" и жанр бездиалоговой комедии в то время уже не были чем-то новым для мировой анимации. Но главное отличие "Ну, погоди!" в том, что Заяц и Волк - не жертва и преследователь, а приятели. Они воюют не по-настоящему и в трудные минуты готовы прийти друг другу на помощь", - рассказали в "Союзмультфильме".
При этом автор мультсериала, советский и российский режиссер Вячеслав Котеночкин, отмечал, что образ Волка появился из кукурузы и сорняка, пишет газета.
В 1957 году он рисовал мультфильм "Чудесница", который повествовал о царице полей, которой мешал расти Сорняк-хулиган. Однако позже художник картины Владимир Тарасов рассказывал, что Котеночкин создал Волка по образу мужчины на улице, который "жевал цигарку и метал злые взгляды по сторонам".