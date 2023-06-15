"Союзмультфильм": Волк и Заяц из "Ну, погоди!" были приятелями

"Многие сегодня пытаются искать аналогии с сериалом "Том и Джерри", но сюжет "погоня" и жанр бездиалоговой комедии в то время уже не были чем-то новым для мировой анимации. Но главное отличие "Ну, погоди!" в том, что Заяц и Волк - не жертва и преследователь, а приятели. Они воюют не по-настоящему и в трудные минуты готовы прийти друг другу на помощь", - рассказали в "Союзмультфильме".