12 фильмов и сериалов, похожих на "Черное зеркало"

15 июня на Netflix вышел 6-й сезон «Черного зеркала» — проекта, исследующего технологический прогресс и его влияние на будущее человечества.

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Шоу-антологию Чарли Брукера часто сравнивают с такими хитами, как «Любовь, смерть и роботы», «Она» или «Из машины».

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Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина собрала еще 12 менее известных широкому зрителю проектов, которые стоит увидеть поклонникам серии.

"Маньяк"/ "Maniac", 2018 год

Газета.Ru

Адаптация одноименного норвежского сериала 2014 года. Американскую версию шоу снял Кэри Фукунага ("Настоящий детектив") с Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях. По сюжету герои оказываются в числе 12 добровольцев, принимающих участие в экспериментальной разработке особого препарата Biotech. Предполагается, что революционное лекарство позволит испытуемым избавиться от их ментальных и физических проблем. Так, одинокий Оуэн, который всю жизнь борется с диагнозом "шизофрения", хочет обрести шанс на здоровую жизнь. А бунтарка Энни, сжираемая чувством вины за гибель сестры, хочет отпустить призраков прошлого. Но эксперимент выходит из-под контроля и приводит к непредсказуемым побочным эффектам.

"Программисты"/ "Devs", 2020 год

Философская нео-фантастика Алекса Гарленда, исследующего влияние технологий на жизнь человека еще со времен фильма "Из машины". В визуально безупречных "Программистах" тесно переплетаются не только жанровые признаки фантастики и детектива, но и глубокой драмы. Главная героиня Лили после смерти своего парня-программиста, узнает, что в их ИТ-компании есть секретная лаборатория Devs, занимающаяся сверхсложными техническими разработками. Лили подозревает, что ее бойфренда убили сотрудники лаборатории, опасаясь утечки секретной информации. Теперь девушке нужно разобраться в деятельности Devs, основатель и руководитель которой своими достижениями, кажется, намерен бросить вызов самому Богу.

"Тринадцатый этаж"/ "The Thirteenth Floor", 1999 год

Картина, которая вдохновила в свое время Кристофера Нолана на создание сценария к фильму "Начало". Лента режиссера Йозефа Руснака, родившаяся на границе тысячелетий, развивается в двух временных отрезках. В 1999 году на 13-м этаже глобальной компьютерной корпорации разрабатывают совершенную модель виртуальной реальности. В альтернативном времени события развиваются в далеком 1937-м. Постепенно становится понятно, что одна из представленных реальностей — фальшива и является симулятором жизни. Загадочные люди, которые ее охраняют, убирают на своем пути каждого, кто подбирается к разгадке этого секрета. Зрители вместе с героями пытаются разобраться в том, какое же измерение реально и кто виновен в серии убийств.

"Периферийные устройства" / "The Perepheral", 2022 год

Газета.Ru

А это уже работа Джонатана Нолана, до этого осовременившего "Мир Дикого Запада" - фантастический вестерн 1973 года. Главная героиня Флинн Фишер занимается тестированием VR-игр. Однажды по просьбе своего брата она тестирует его новую разработку. Сюжет игры развивается в альтернативном Лондоне XXI века, населенном различными странными персонажами. Постепенно Флинн понимает, что между футуристическим миром игры и реальностью есть портал, открытие которого грозит необратимыми последствиями.

"Экзистенция"/ "eXistenZ", 1999 год

Фантастический боди-хоррор Дэвида Кроненберга, который на протяжении всей своей карьеры исследует не только границы развития технологий, но и физическую уязвимость человека перед лицом прогресса. После нападения разработчица приставки виртуальной реальности Аллегра Геллер вынуждена спасаться бегством. Чтобы сохранить поврежденную технику и ее данные, ИТ-светила предлагает своему молодому тестировщику сыграть в игру "Экзистенция". Для этого молодой человек должен внедрить в себя специальный чип-порт. Постепенно реальный и вымышленный миры сливаются воедино, а герои рискуют навсегда остаться внутри искусственного интеллекта.

"Потерянная комната"/ "The Lost Room", 2006 год

Сюжет этого мини-сериала строится почти что как в "Сталкере" Тарковского — вокруг некой потерянной комнаты, возникшей в придорожном отеле на шоссе 66. Все находящиеся там предметы наделены магическими свойствами. Например, есть автобусный билет, способный мгновенно перемещать человека в определенное место, или расческа, которая ненадолго останавливает время. Главный герой сериала, детектив Джо Миллер, разыскивает все эти объекты, чтобы спасти свою пропавшую дочь. Но есть проблема — теперь эта комната существует вне пространства и времени. "Потерянная комната" — не столько сериал про технологический прогресс, сколько про то, что вещи обладают большими свойствами, чем принято считать. Но опасней всего не они, а сам человек, умудряющийся любое благо обернуть во вред.

"Патруль времени"/ "Predestination", 2013 год

Газета.Ru

Хитроустроенная фантастика братьев-режиссеров Майкла и Питера Спирига со звездой "Наследников" Сарой Снук в главной роли. События фильма разворачиваются в мире будущего, в котором технический прогресс уже не просто цель, а данность. Благодаря созданию машины времени, у человечества появляется возможность исправить ошибки прошлого, чтобы улучшить настоящее. Путешествия во времени курирует специальная служба надзора с временными агентами во главе. Главный герой в исполнении Итана Хоука пытается поймать опасного террориста, находящегося в разных временных отрезках.

"Разделение"/ "Severance", 2022 год

Нашумевший сериал Бена Стиллера про альтернативную реальность, в которой некая влиятельная корпорация научилась разделять сознание своих сотрудников. На работе они не помнят, что происходит в то время, которое они проводят дома, а дома совершенно лишаются памяти о своем рабочем дне. Но однажды технология, призванная повысить эффективность сотрудников, дает сбой. Главный герой Марк в исполнении Адама Скотта начинает подозревать неладное, когда к нему вдруг пробиваются воспоминания прошлого — той жизни, которую он вел до начала работы в компании Lumon Industries.

"Видоизмененный углерод"/ "Altered Carbon", 2018-2020 год

В основе этого фантастического сериала — одноименный роман Ричарда Моргана, события которого развиваются в будущем. На дворе XXVII век и теперь сознание всех жителей Земли хранится в специальных носителях — стэках. Сами люди делятся на тех, кто является изначальным носителем сознания, и тех, кого называют "сосудами", потому что в них можно загружать сознание других. Вопреки стремительному техническому прогрессу, устройство общества будущего мало отличается от настоящего и также страдает от классового неравенства. Власть имущими являются так называемые "мафы" — богатые долгожители, которые изобрели способ копирования своего сознания на дополнительные носители. Стартовой точкой сюжета является загадочное убийство одного из тел миллиардера Бэнкфорта. За расследование дела берется бывший спецназовец Такэси Ковач.

"Анон" / "Anon", 2017 год

Газета.Ru

Фантастический триллер мастера жанра Эндрю Никкола ("Шоу Трумана", "Время") с Клайвом Оуэном и Амандой Сайфред в главных ролях. События фильма развиваются в будущей антиутопии, когда в мире воцарился тоталитарный контроль, право на конфиденциальность отсутствует, а все данные людей занесены в специальную систему по надзору. Однажды детектив Сол встречает таинственную девушку, которой нет в общей базе данных. Эта встреча переворачивает его представление о мире, и знакомит с его изнанкой, населенной киберпреступниками и опасными хакерами.

"Байки из петли"/ "Tales From The Loop", 2020 год

События сериала разворачиваются в небольшом городке Мерсер (штат Огайо), под которым располагается научно-исследовательский институт под названием "Петля". Его цель — изучение главных тайн мироздания и Вселенной. Вынужденное соседство с загадочной лабораторией влияет на местных жителей, а особенно на семью сына основателя "Петли". Герои обретают возможность соприкоснуться с аномальными событиями, которые они даже не могли себе представить.

"Загрузка"/ "Upload", 2020 год