Фильм «Вызов» покажут в кинотеатрах Китая

В китайский прокат выйдет космическая драма режиссера Клима Шипенко «Вызов» . Об этом сообщил генеральный директор компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин , пишет ТАСС. «Вызов» будет выходить в Китае достаточно широко.

Сейчас ведется работа по продаже прав на «Чебурашку», там делается ремейк «Холопа», - рассказал он.

Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. В российских кинотеатрах 20 июля стартует фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Картина стала первой работой актера после развода и суда с Эмбер Херд, передает «Радиоточка НСН».