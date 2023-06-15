Фильм «Вызов» покажут в кинотеатрах Китая
В китайский прокат выйдет космическая драма режиссера Клима Шипенко «Вызов». Об этом сообщил генеральный директор компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин, пишет ТАСС. «Вызов» будет выходить в Китае достаточно широко.
Сейчас ведется работа по продаже прав на «Чебурашку», там делается ремейк «Холопа», - рассказал он.
Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. В российских кинотеатрах 20 июля стартует фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Картина стала первой работой актера после развода и суда с Эмбер Херд, передает «Радиоточка НСН».
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