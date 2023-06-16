Российский фильм признан лучшим на фестивале в Италии

Российская музыкальная драма "Grand канкан" режиссера Михаила Косырева-Нестерова победила на Международном кинофестивале музыкальных фильмов в Италии и получила награду как лучший художественный фильм конкурса. Это 81-я награда картине, премьера которой состоялась в 2020 году.

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В программе итальянского киносмотра было представлено 13 фильмов, сочетающих в себе кино и музыку. Публика увидела мюзиклы, байопики из жизни музыкальных знаменитостей разных стран.

Фестиваль проходил в городе Сенигаллия, расположенном на берегу Адриатического моря недалеко от родины Федерико Феллини - Римини. Площадкой для показа уже который год стал старинный театр Museo del Giocattolo Antico Teatro Fatati, оснащенный киноэкраном и проекционным оборудованием.

Фестиваль состоялся после двухлетнего перерыва из-за пандемии с 8 по 10 июня 2023 года.

Ранее "Grand канкан" уже участвовал в шести итальянских кинофестивалях и получил восторженные отклики профессионалов кино: музыкальная игровая лента о жизни артистов Московской оперетты покорила жюри 74 Salerno International Film Festival, где фильм был отмечен Гран-При, завоевала несколько наград на Parma International Music Film Festival, премирована на Фестивале российского кино за лучший актерский ансамбль, была удостоена номинаций на XIX Milan International Film Festival за лучший фильм, лучшую мужскую роль (Павел Иванов) и работу оператора (Дмитрий Улюкаев), получила награду за Лучший саундтрек на Международном кинофестивале во Флоренции.