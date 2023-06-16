Режиссер «Флэша» снимет новый фильм о Бэтмене

В преддверии выхода своего супергеройского фильма "Флэш" режиссер Энди Мускетти завершил сделку по постановке фильма The Brave and the Bold, художественного проекта, который представит новую версию Бэтмена для большого экрана.

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Проект впишется в обширную вселенную, разработанную главами DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Слухи об участии в проекте Мускетти появились несколько недель назад. Режиссер не отвечал на вопросы по этому поводу. Но сделка была закрыта на этой неделе, по словам источника, и очень удачно приурочена к премьере фильма "Флэш".

Пока неясно, есть ли у проекта сценарист. Согласно источникам, Кристина Ходсон, автор "Флэша", была рядом с Мускетти, когда тот подписывал договор, но сейчас она ушла работать над фильмом "Форсаж".

Неизвестно, когда будет нанят сценарист, учитывая текущую забастовку сценаристов в Голивуде, из-за которой кинематографические процессы приостановились в США.