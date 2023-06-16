Режиссер «Флэша» снимет новый фильм о Бэтмене
В преддверии выхода своего супергеройского фильма "Флэш" режиссер Энди Мускетти завершил сделку по постановке фильма The Brave and the Bold, художественного проекта, который представит новую версию Бэтмена для большого экрана.
Проект впишется в обширную вселенную, разработанную главами DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Слухи об участии в проекте Мускетти появились несколько недель назад. Режиссер не отвечал на вопросы по этому поводу. Но сделка была закрыта на этой неделе, по словам источника, и очень удачно приурочена к премьере фильма "Флэш".
Пока неясно, есть ли у проекта сценарист. Согласно источникам, Кристина Ходсон, автор "Флэша", была рядом с Мускетти, когда тот подписывал договор, но сейчас она ушла работать над фильмом "Форсаж".
Неизвестно, когда будет нанят сценарист, учитывая текущую забастовку сценаристов в Голивуде, из-за которой кинематографические процессы приостановились в США.
Известно, что героем фильма, помимо Бэтмена, станет Дэмиан Уэйн, кровожадный подросток, воспитанный убийцами. Мальчик оказывается биологическим сыном Бэтмена, о существовании которого тот никогда не подозревал.