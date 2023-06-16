Вышел боевик «Операция по спасению 2» с Крисом Хемсвортом

16 июня на Netflix вышел фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» — продолжение нашумевшего боевика с Крисом Хемсвортом в главной роли. Картину можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

События «Операции по спасению 2» разворачиваются вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Сценаристом картины выступил один из режиссёров «Мстителей» Джо Руссо, поставил ленту Сэм Харгрейв, работавший над оригиналом.