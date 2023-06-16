Богомолов назвал фильм "Александр Невский" пропагандистским

Режиссер Константин Богомолов в ходе ПМЭФ выразил свое мнение относительно фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Его слова цитирует РБК.
"Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как он его чувствует. По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент", - отметил Богомолов.
Он заявил, что "Александр Невский" - это "абсолютно пропагандистская картина".
Супруг Ксении Собчак заверил, что считает фильм Эйзенштейна "гениально сделанной картиной". Он также рассказал, что многие современные режиссеры учатся снимать кино по работам Эйзенштейна.
"Умный менеджмент" в сфере культуры со стороны государства должен проявляться в понимании того, что "новизна формы и новизна технологий — это мощнейшие носители, которые могут наполняться правильным содержанием", - поделился Богомолов.
По мнению режиссера, правильное содержание позволит сделать контент популярным во всем мире.