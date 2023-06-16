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Режиссер Константин Богомолов назвал фильм "Александр Невский" пропагандистским

Режиссер Константин Богомолов в ходе ПМЭФ выразил свое мнение относительно фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Его слова цитирует РБК.

Богомолов назвал фильм "Александр Невский" пропагандистским
© Газета.Ru

"Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как он его чувствует. По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент", - отметил Богомолов.

Он заявил, что "Александр Невский" - это "абсолютно пропагандистская картина".

Супруг Ксении Собчак заверил, что считает фильм Эйзенштейна "гениально сделанной картиной". Он также рассказал, что многие современные режиссеры учатся снимать кино по работам Эйзенштейна.

"Умный менеджмент" в сфере культуры со стороны государства должен проявляться в понимании того, что "новизна формы и новизна технологий — это мощнейшие носители, которые могут наполняться правильным содержанием", - поделился Богомолов.

По мнению режиссера, правильное содержание позволит сделать контент популярным во всем мире.

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