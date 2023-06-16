Богомолов назвал фильм "Александр Невский" пропагандистским

"Эйзенштейн получил возможность делать кино так, как он его чувствует. По заказу государства? Да. Неся определенные ценности? Да. Но при этом ему была предоставлена абсолютная свобода формотворчества, и он выдавал грандиозный контент", - отметил Богомолов.