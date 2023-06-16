В Великобритании снимут фильм ужасов про Золушку

Режиссёр Энди Эдвардс работает над нестандартной адаптацией сказки «Золушка» — фильмом ужасов Cinderella’s Revenge («Месть Золушки»). Устав от выходок родственниц, трудолюбивая девушка решает заявить о себе: она отказывается от хрустальных туфель ради мести. А вершить правосудие ей поможет Фея-крёстная. Главные роли в картине исполнят Лорен Стерк и Наташа Хенстридж. По словам одного из продюсеров, в фильме также будет затронута тема женских прав и возможностей.

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В Великобритании идёт работа над хоррор-лентой Cinderella’s Revenge («Месть Золушки») по мотивам известной сказки в редакции Шарля Перро. Как сообщает Deadline, авторы картины придадут классическому произведению оттенок ужаса.

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Режиссёром проекта выступает Энди Эдвардс («Сияние крови», «Ибица живых мертвецов»). Продюсируют фильм Марк Л. Лестер, Кэми Виникофф, Джессика Мэтис, а также Марк Эмин, ранее работавший в таких проектах, как «Фрида», «Обитель проклятых» и «Грязь».

По словам Эмина, в новой картине будет затронута тема прав женщин, что, по мнению кинематографиста, понравится публике.

«Золушка — самая известная сказка во всём мире, — отмечает Эмин. — Нам удалось разработать отличный сценарий ужастика, который вдобавок повествует о расширении прав и возможностей женщин, что вызывает положительный отклик повсеместно».

Сюжет предстоящего фильма будет сфокусирован на вражде Золушки с её сводными сёстрами и мачехой. Их поступки и неуважительное отношение доводят трудолюбивую девушку до кровожадности: Золушка отказывается от своих хрустальных туфелек ради мести, осуществить которую ей поможет Фея-крёстная.

Роль Золушки исполнит Лорен Стерк. Актриса уже снималась в фильмах ужасов, в частности в лентах «Ёлка-убийца», «Проклятие Кровавой Мэри 2» и «Проклятие Джека Фроста». Образ Феи-крёстной на экране воплотит Наташа Хенстридж, известная по фильмам «Особь», «Список контактов» и двум частям «Девяти ярдов». Также в ленте снимаются Стефани Лодж, Беатрис Флетчер, Даррел Григгс и Меган Первис.

Производством хоррора Cinderella’s Revenge занимается компания Sobini Films, до этого выпускавшая франшизу «Принц и я», фильмы «Мирный воин», «Красавица для чудовища» и «Обитель проклятых».

Анонсированный проект — далеко не первое подобное переосмысление классических детских историй.

В мае 2023-го портал Bloody Disgusting сообщил о разработке ещё одного кровавого фильма ужасов о Золушке. Фильм под названием Cinderella’s Curse («Проклятие Золушки») режиссирует Луиза Уоррен («Война викингов») по сценарию Харрисона Боксли. Как рассказала постановщица, это будет уникальная версия «Золушки». В ней по вине главной героини произойдёт несколько действительно ужасных смертей. Премьера картины планируется в октябре 2024 года.

Также в работе фильм Peter Pan Goes to Hell («Питер Пэн отправляется в ад»), основанный на истории всегда юного мальчика, впервые появившегося в романе «Белая птичка» писателя Джеймса Мэтью Барри. В кресле режиссёра — Фил Клэйдон, а за сценарий отвечает Адам Стивен Келли. По данным Variety, лента будет в духе «Психо» и «Кошмаров больного мозга».

Вместе с тем Келли работает и над текстом для другого проекта, описанного авторами как сочетание «Незнакомцев» и «Судной ночи» — фильмом про серийного убийцу Winnie the Pooh: Death House («Винни Пух: Дом смерти»). Режиссирует ужастик С. Дж. Эванс. Действие ленты развернётся на встрече выпускников школы в отдалённом загородном особняке. Мероприятие организовали члены культа, которых в детстве мучили приглашённые гости. Теперь они жаждут страшной мести. Съёмки картины идут в Великобритании.

В январе 2023-го (в РФ — в феврале) на экраны вышел хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» — ещё одна версия истории про медведя и его друга свинью. В этой ленте они хотят уничтожить взрослого Кристофера, его невесту и всех, кто попадётся им на пути. Картина была холодно принята как критиками, так и зрителями. На Rotten Tomatoes у неё всего 3% «свежести», оценка на IMDb составляет 3/10, а российские зрители на «Кинопоиске» поставили проекту 3,9 баллов. Авторы ленты планируют выпустить вторую часть.

Помимо прочего, в Англии компании ITN Studios и Jagged Edge Productions занимаются производством фильма ужасов, в котором ещё один герой мультфильмов перерождается в кровожадного мстителя. На этот раз главным персонажем станет оленёнок Бемби. На экраны лента выйдет под названием Bambi: The Reckoning («Бемби: Расплата»). Информации о сюжете нет, однако основным ракурсом истории станет месть оленя охотникам за смерть его матери. Постановщиком картины выступает Скотт Джеффри («Плохая монахиня»). По его словам, фильм задумывается как «невероятно мрачный пересказ» одноимённого романа австрийского писателя Феликса Зальтена, в котором Бемби будет «зловещей машиной для убийств».

Продюсирует слэшер про оленя Рис Фрейк-Уотерфилд, который вместе со Скоттом Джеффри работал над проектом «Винни-Пух: Кровь и мёд». К слову, Уотерфилд не намерен останавливаться: кинематографист нацелился на создание фильма ужасов с рабочим названием Peter Pan: Neverland Nightmare («Питер Пэн: Кошмар в Неверленде») о страшных тайнах нереального мира.