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Последний фильм Кэрри Фишер выпустят через семь лет после завершения съемок

Кинокомпания Vertical выпустит фильм «Чудесный колодец» («Wonderwell»), который стал последней работой звезды саги «Звездные войны» Кэрри Фишер, скончавшейся в 2016 году. Об этом пишет Deadline.

Последний фильм Кэрри Фишер выпустят через семь лет после завершения съемок
© Газета.Ru

Съемки картины завершились за шесть недель до смерти Фишер, однако постпродакшн затянулся на семь лет — в том числе из-за сложностей с работой над спецэффектами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Теперь картина все-таки выйдет на большие экраны в США 23 июня. После ограниченного кинотеатрального проката состоится ее цифровой релиз.

Действие «Чудесного колодца» разворачивается как в современной Италии, так и в фантастическом мире. Главная героиня, девочка по имени Вайолет, встречает загадочную женщину Хейзел (Фишер), которая отводит ее к таинственному порталу и предлагает заглянуть в будущее.

Вместе с Фишер в картине снялись Рита Ора («Пятьдесят оттенков серого») и Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой»). Главную роль исполнила дебютантка Кира Милуорд.

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