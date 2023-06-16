Кинофестиваль "Зеркало" посвятят памяти Олега Янковского

С 30 июня по 5 июля в Ивановской области пройдет XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало". Фестиваль откроется концертом в городе Юрьевце и будет посвящен памяти Олега Янковского.

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Откроется киносмотр 30 июня концертом на Центральной площади города Юрьевца.

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Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на железнодорожном вокзале, где пройдут показы фильмов с 35-миллиметровой пленки, и Музейно-выставочный центр. В нем по традиции разместится фестивальный центр, где будет работать книжная ярмарка, сувенирный магазин "Тарковский", а также специально оборудованное камерное пространство для кинопоказов и демонстрации видео-арта. В программу "Зеркала" войдет около 100 картин из более чем 10 стран мира.

Кроме международной конкурсной программы фестиваль представит программу российского кино "Свои", а также кураторскую программу художника по костюмам Надежды Васильевой "Костюм в кино". Впервые в рамках фестиваля пройдет секция "Переплетения": в которую войдут фильмы, исследующие границы актуального кинематографа и осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.

Председателем жюри XVII Международного кинофестиваля им. А. Тарковского "Зеркало" смотра станет Анатолий Васильев - режиссер театра и кино, педагог, создатель театра "Школа драматического искусства", заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В составе жюри - Ольга Лапшина, актриса театра и кино ("Жить", "Класс коррекции", "Всеумрут, а я останусь", "Казнь", "Оторви и выбрось" и др.), режиссер и продюсер Фариз Ахмедов (Азербайджан) - участник и лауреат более 50 международных кинофестивалей, и Дарежан Омирбаев (Казахстан) - кинорежиссер, лауреат международных кинофестивалей, кавалер орденов "Курмет" (Казахстан) и "Искусств и литературы" (Франция).

В международный конкурс фестиваля вошли 8 фильмов, представляющих современный авторский кинематограф мира. В производстве конкурсных картин приняли участие 12 стран: Грузия, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия, Норвегия, Сербия, США, Франция и Россия.

Также в рамках фестиваля запланирована программа "Тарковский контекст: Янковский". Онаоткроет цикл мероприятий, которые пройдут в 2023 и 2024 году в память об актере Олеге Янковском.

Также на "Зеркале" гости увидят фильмы с участием Инны Чуриковой, работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.