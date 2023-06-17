Финчер перевыпустит фильм «Семь» в обновленном качестве

«Мы снимаем его в 4K с оригинального негатива, пересканируем его, передискретизируем, делаем все необходимые проверки, и есть много вещей, которые нужно исправить», — сказал он. По его словам, есть много всего, что сегодня «можно добавить благодаря высокому динамическому диапазону».