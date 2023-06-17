О чем мультфильм«Человек-паук: Паутина вселенных»

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил российский бокс-офис последней недели. Картина даже не выходила в официальный прокат в стране, но уже собрала с момента релиза более 90 миллионов рублей.

О чем рассказывают в новой части мультфильма, как его посмотреть в России и стоит ли это показывать детям — в материале «Вечерней Москвы».

Целая вселенная пауков

Первая часть саги о мире пауков «Человек-паук: Через вселенные» появилась на экранах в 2018 году. Уже тогда история покорила миллионы зрителей, завоевала высокие оценки кинокритиков и даже получила премию «Оскар». И вот спустя пять лет вышло продолжение.

Новая часть логически связана с предыдущей и рассказывает о жизни Майлза Моралеса. С одной стороны, обычного школьника, с другой — супергероя, который борется с преступностью в городе.

Врагом Майлза становится Пятно — загадочный доктор с пятнами на теле, который научился управлять порталами в параллельные пространства. По сюжету у него личные счеты с главным героем, поэтому жизнь «паучка» оказывается в опасности.

В это время в параллельной вселенной Гвен Стейси сталкивается с опасностью. На помощь ей приходят члены Паучьего общества. Глава сообщества предлагает девушке объединить силы, чтобы бороться со злодеями. Во второй части Гвен становится одной из ключевых фигур мультфильма — ее истории авторы уделили особое внимание.

В «Паутине вселенных» зрители также увидят знакомого, но уже взрослого Питера Паркера. Мультфильм покажет и новых героев — Человека-паука 2099, Женщину-паука и бунтаря Панк-паука. Истории этих героев будут раскрыты не до конца и сохранят интригу для продолжения франшизы.

Как посмотреть в России

Официально проект «Человек-паук: Паутина вселенных» не выходил в российском прокате, потому что компания Sony Pictures Entertainment прекратила свою работу в нашей стране. Однако посмотреть мультфильм в России возможно. Картину начали показывать с 9 июня в рамках «предсеансового обслуживания» во многих кинотеатрах.

Через несколько месяцев после начала официального показа ожидается цифровой релиз «Паутины вселенных». Предполагаемая дата — 18 июля 2023 года. Ленту загрузят на популярные платформы — Netflix, Disney и Hulu. Они тоже, как и компания Sony, теперь не сотрудничают с Россией. Поэтому для лицензионного просмотра нужно будет обзавестись иностранным аккаунтом и VPN.

Для детей и взрослых

В беседе с «ВМ» киноаналитик Евгений Попов рассказал, почему стоит посетить премьеру и сделать это в кинотеатре.

По его словам, первая часть мультфильма была очень прорывной в плане графики, поэтому собрала много положительных рецензий и отзывов.

— Вторая часть ничем не уступает предыдущей, и все визуальные приемы стали даже лучше. Но нельзя сказать, что продолжение лучше, чем первый эпизод. Авторы смогли сделать продолжение не хуже предыдущего. Это точно успех режиссерской группы, — сказал Попов.

Собеседник «ВМ» также отметил, что премьеру стоит посмотреть не только детям, но и взрослым. И лучше делать это в кино, чтобы оценить все визуальные эффекты.

Конец «Паутины вселенной» был незавершенным, заметил эксперт, поэтому продолжения истории точно стоит ждать.