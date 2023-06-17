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Вышел дублированный трейлер фильма «Назад к динозаврам»

Рады представить дублированный трейлер межгалактического семейного фильма «Назад к динозаврам» про невероятные путешествия во времени.

Отправиться навстречу приключениям в Юрский период можно с 29 июня во всех кинотеатрах. Прокатчик фильма — компания «Наше кино».

Синопсис: Джэйсон и Лара обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой. Получится ли у них это? Узнают только зрители приключенческого фильма.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Фантазия» в Монреале, где проект получил приз зрительских симпатий за лучший квебекский полнометражный фильм.

Режиссер: Аристоменис Цирбас Сценарий: Аристоменис Цирбас

Продюсеры: Дэвид Александр Кутье, Эрик Мантьон, Роберт Д. Морайс Оператор: Мартин Бочар Композитор: Матео Мессина

Художник: Мари-Клод Жальбер

Монтаж: Аристоменис Цирбас

Год производства: 2022

Страна: Канада

Продолжительность: 81 минута

Возрастное ограничение: 6+

Премьера в России: 29 июня

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