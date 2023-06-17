Вышел дублированный трейлер фильма «Назад к динозаврам»

Синопсис: Джэйсон и Лара обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой. Получится ли у них это? Узнают только зрители приключенческого фильма.