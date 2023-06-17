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Режиссеру Хэкфорду долгое время не верили, что фильм “Белые ночи” был снят в СССР

Американский фильм “Белые ночи” (14+), снятый в 1985 году в СССР в период Холодной войны, вызвал негативную реакцию на родине своего режиссера из-за того, что многие не поверили в подлинность кадров, снятых в Ленинграде.

Люди не верили, что фильм “Белые ночи” был снят в СССР
© FBM.ru

Несмотря на привлекательное название, фильм нес в себе угнетающую атмосферу серости, уныния и безысходности, что отличало его от романтической тематики. Мало кто знал, что создатель фильма много лет страдал от насмешек в Соединенных Штатах из-за этой работы.

Сюжет фильма рассказывал историю советского танцора Николая Родченко, который совершил успешное бегство на Запад в поисках “светлого демократического будущего”. Однако, когда его самолет пролетал над территорией СССР, его вынужденно посадили на военном аэродроме, и перебежчик оказался на родине, где его действия были приняты неодобрительно. В фильме присутствуют злобные агенты КГБ, которые стараются помешать ему и подготавливают новую попытку побега за границу.

Особенностью работы режиссера Тейлора Хэкфорда стало использование кадров, снятых непосредственно в Ленинграде. Даже его коллеги на Западе сомневались, что удалось снять кадры на “территории врага” в фильме с формально идеологической направленностью.

Однако оказалось, что сам Хэкфорд не посещал СССР лично, а попросил своих финских знакомых снять Ленинград, представив это как материалы для документального фильма. В США режиссера высмеяли, не поверив в подлинность кадров Ленинграда и предположив, что в действительности это Хельсинки. Он не мог разоблачить своих друзей из Финляндии, поэтому решил рассказать об этом только после распада СССР.

Несмотря на это, сам фильм стал успешным: с бюджетом в 15 миллионов долларов он собрал около 42 миллионов долларов в прокате.

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