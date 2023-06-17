Канал ТВ-3 снимает фильм про спасенного лебедя в Абдулино

Напомним, этой зимой участники рыболовного сообщества Абдулино спасли замерзавшего лебедя. Птицу приютили на одном из частных дворов. Там лебедь не только прижился, но и нашел себе спутницу – утку. Когда пернатого решили выпустить на волю, он отказался покидать людей и возлюбленную.