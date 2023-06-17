Канал ТВ-3 снимает фильм про спасенного лебедя в Абдулино
Съемочная группа канала ТВ-3 приехала в Абдулинский городской округ. Идут съемки документального фильма о спасенном лебеде.
Напомним, этой зимой участники рыболовного сообщества Абдулино спасли замерзавшего лебедя. Птицу приютили на одном из частных дворов. Там лебедь не только прижился, но и нашел себе спутницу – утку. Когда пернатого решили выпустить на волю, он отказался покидать людей и возлюбленную.
Теперь фильм об оренбургском лебеде станет частью проекта, который повествует о животных и птицах, спасенных людьми или спасших человека.
«Гости города уже побывали в с. Артемьевка у приютившего птицу Владимира Павлова, а также на Бактакском пруду, где для них приготовили отменную уху и куриные сердечки на шампурах», - рассказала лавный редактор газеты «Малая Родина» Зиля Зарипова.